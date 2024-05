la ricetta del piatto di pesce semplice e saporito

ingredienti Olio extravergine di oliva

La zuppa di rana pescatrice è una pietanza profumata e saporita, ideale per qualsiasi pranzo o cena con ospiti speciali. Conosciuta anche con i nomi di “coda di rospo” o “pescatrice”, questa specie ittica è caratterizzata da carni morbide e dall’assenza di spine: per questo motivo, è particolarmente indicata per i più piccini ed è facile da trattare anche per chi è alle prime armi in cucina.

Ti basterà lessare la rana pescatrice con cipolla, carota e sedano in abbondante acqua leggermente salata e poi filtrare il brodo ottenuto; si soffriggono gli odori in un tegame capiente con un filo d’olio, si uniscono i piselli surgelati, la passata di pomodoro e il brodo di pesce, quindi si prosegue la cottura per un’altra mezz’ora. Il pesce, tagliato a tocchetti, viene aggiunto poco prima del termine, giusto il tempo di insaporirsi per bene.

Il risultato è una zuppa prelibata e di grande effetto, da completare con fettine di pane casereccio, leggermente tostate, e portare in tavola come secondo o piatto unico adatto a tutta la famiglia. Per un tocco aromatico, puoi profumare il brodo con una foglia di alloro o un rametto di timo, e strofinare il pane con uno spicchio d’aglio; se, invece, sei amante dei sapori piccanti, aggiungi un pizzico di peperoncino al soffritto di odori.

Per una resa impeccabile, rispetta con attenzione i diversi tempi di cottura e utilizza pesce freschissimo. Al posto dei piselli surgelati, se di stagione, puoi usare quelli in baccello, e sostituire la passata con un fragrante sughetto di pomodoro fatto in casa.

Scopri come preparare la zuppa di rana pescatrice seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche il brodetto di pesce, la zuppa di cozze e la zuppa di pesce.

Come preparare la zuppa di rana pescatrice





Raccogli in una pentola capiente le carote tagliate a tocchetti, la cipolla sfogliata, il sedano ridotto a pezzetti, l’acqua e un pizzico di sale .





Unisci la rana pescatrice , metti sul fuoco e fai cuocere per 20 minuti dal bollore.





Trascorso il tempo di cottura, preleva il pesce con una schiumarola e tienilo da parte, quindi filtra il brodo ottenuto attraverso un colino a maglie strette .





Riutilizza le verdure del brodo, tritandole finemente e facendole soffriggere in padella con un giro d’olio per circa 5 minuti .





A questo punto unisci i piselli .





Versa la passata di pomodoro, mescola e cuoci per 15 minuti.





A questo punto, incorpora il brodo e prosegui la cottura per ulteriori 20 minuti.





Infine, aggiungi la rana pescatrice, precedentemente ridotta a pezzetti , fai insaporire per 2 minuti mescolando continuamente, assaggia e aggiusta di sale.





Servi la zuppa con un filo di olio a crudo, una spolverizzata di pepe macinato e qualche fettina di pane tostato .

Conservazione

La zuppa di rana pescatrice si conserva in frigorifero, ben chiusa in un contenitore ermetico, per 1 giorno.