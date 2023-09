vive in una fattoria e questo è il suo compito

Il gatto lavora alla fattoria ed è un aiuto prezioso: svolge un compito che di solito fa un cane ma lo fa in modo impeccabile.

I gatti non si smentiscono mai. Ogni esemplare ha un suo carattere e una sua peculiarità, ma indubbiamente quelli arancioni sono noti per la loro eccentricità, spingendo il loro comportamento oltre i limiti. Ogni giorno, grazie ai social network, si riesce a rimanere ancora a bocca aperta quando si vede un gatto. La loro personalità va oltre ogni limite e Roo ne è la prova.

Un gatto arancione di nome Roo ha lasciato gli utenti di TikTok a bocca aperta, dopo che un video in cui cercava di essere un cane da fattoria è diventato virale sul social media del momento.

Nella clip virale, condivisa su TikTok dalla proprietaria del gatto Hannah, alias @turboonthefarm, si vede Roo inseguire le pecore nella fattoria del suo umano e divertirsi a giocare con loro nell’erba. Il post è stato pubblicato con la didascalia: “Quando vuoi davvero essere un cane da pastore ma ancora non funziona“. Hannah ha raccontato a Newsweek che Roo ha circa sette mesi ed è un gattino selvatico che ha trovato all’interno del capannone all’interno della sua proprietà. Da quando è entrato a far parte della famiglia di comporta come un vero boss, gli piace pensare di essere il capo della fattoria. Inoltre, ha instaurato un bel rapporto con tutti gli animali: cavalli, cani, bestiame, galline e pecore.

Secondo gli esperti, i gatti arancioni sono più amichevoli e affettuosi degli altri suoi simili e la causa è proprio il gene responsabile del colore arancione che è legato al genere, con conseguente maggiore probabilità che il gatto sia maschio. I gatti maschi, infatti, sono considerati più leggermente più amichevoli delle femmine.

