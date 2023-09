Coniglietto bianco tenerissimo fa una scorpacciata di anguria a fine estate

Un bianco coniglietto dal tenerissimo aspetto fa una scorpacciata in diretta per coronare la fine dell’estate, il tutto da un punto di vista davvero speciale.

Il dolce spuntino estivo di un tenero coniglietto bianco non ha potuto fare a meno di attirare in massa l’attenzione degli utenti su TikTok. Il piccolo esemplare sta divenendo famoso in rete grazie alla condivisione di un video da parte della pagina di @tianyuanmengchong, celebre per il suo riuscire a cogliere furtivamente le golose attività di piccoli esemplari immersi nel loro habitat naturale. La bellissima clip che vede – stavolta – come suo protagonista una coniglio di piccole dimensioni, immortalato durante la sua parentesi dolosa di fine estate, è stata pubblicata alcune settimane fa e ha totalizzato ben 32 milioni di visualizzazioni.

La scorpacciata di questo tenerissimo coniglietto bianco diventa virale: quanto amore per un’anguria di fine estate

Dopo essere stato sorpreso in compagnia di alcune fragole di bosco, grappoli d’uva e altre succulente preziosità donate dalla natura circostante, il coniglietto sarebbe divenendo una vera e propria star nella piattaforma di condivisione grazie al suo ultimo appuntamento galante con quello che è stato battezzato – tra i primi commenti al post – come un “mini cocomerino“.

Una delle osservazioni più calzanti condivise di risposta alla clip riguarda la quantità di zuccheri che i coniglietti possono ingerire normalmente. “Possono mangiare l’anguria?“, domanda un utente tra i commenti, e “quante volte alla settimana?” La risposta non si farà attendere. Secondo quanto espresso da un secondo utente sembra che sia opportuno non esagerare con questa tipologia di alimenti. Dal momento che, contenendo elevate quantità di zucchero, si consiglia di dare al proprio esemplare non più di un “piccolo pezzettino ogni tanto“.

Proprio come la sognante “Cenerentola” che, tornando dal ballo con il suo principe, vede la sua carrozza trasformarsi a mezzanotte in una zucca: questo pelosetto dal manto candido sembra essersi trasformato nel nuovo e originale protagonista di un’elettrizzante avventura che racconterebbe – grazie a una succosa anguria del posto in cui vive – di conigli divenuti famosi grazie alle serie tv, al cinema e a altre prodotti di risonanza internazionale.

Il dolce animaletto, che da tempo immemore rappresenta il simbolo della Pasqua per eccellenza, è in questo caso immortalato nel modo più “adorabile” e fuori da ogni stereotipo già trattato. Uno dei dettagli che sembrerebbe aver favorito la popolarità del coniglietto sarebbe il suono emesso dal suo gustare la piccola anguria. La zucca, inoltre, sembra servire – in questo caso – da perfetta cassa di risonanza.

@tianyuanmengchong #rabbit #cute ♬ original sound – tianyuanmengchong

La clip del coniglietto bianco è stata pubblicata su TikTok, con il suo suono originale, lo scorso 17 luglio 2023. I “mi piace” ricevuti al video del pelosetto durante il suo goloso spuntino di mezza estate hanno raggiunto – in breve tempo – un milione. Nel frattempo, tra i commenti alla pubblicazione, non mancano i commenti degli utenti che sottolineano la bellezza del piccolo coniglietto colto in flagrante, a tu per tu con un’anguria delle sue stesse dimensioni.