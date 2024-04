Violento frontale tra due auto, Debora Bortoloso è morta a 39 anni, il marito è in gravi condizioni

Violento scontro frontale tra due auto, la vittima si chiamava Debora Bortoloso, anche il marito è in condizioni molto gravi

Un gravissimo incidente frontale è quello che è avvenuto nella giornata di ieri, martedì 23 aprile, nella provincia di Vicenza. Ad avere la peggio purtroppo una 39enne, chiamata Debora Bortoloso, che è deceduta praticamente subito dopo l’impatto con l’altro veicolo.

Sull’accaduto al momento stanno lavorando le forze dell’ordine, che stanno cercando di far luce su questo grave sinistro. Purtroppo per la giovane donna, nonostante l’intervento dei vigili del fuoco e dei medici, era ormai troppo tardi.

Secondo le prime informazioni che sono state rese note, il dramma si è consumato nella giornata di martedì 13 aprile, intorno alle 13.30. Precisamente nel piccolo comune di Monticello Conte Otto, che si trova nella provincia di Vicenza. I due coniugi, sposati da circa 20 anni, erano in macchina insieme, alla guida c’era proprio il marito.

Quando all’improvviso però, per cause ancora da stabilire da parte delle forze dell’ordine, si è scontrato frontalmente contro una Opel Insigna, guidata da una 35enne, che dietro aveva anche due bambini. I passanti si sono presto resi conto della gravità dell’impatto, infatti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Il decesso di Debora Bortoloso dopo lo scontro e le indagini del caso

CREDIT: ANTENNA TRE

Sul posto oltre le forze dell’ordine, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco ed i sanitari del Suem. I pompieri hanno lavorato a lungo per riuscire a liberare la coppia dalle lamiere della loro Lancia Y, ma quando hanno preso il carico la 39enne, per lei non hanno potuto fare più nulla.

Purtroppo Debora Bortoloso ha perso la vita sul colpo, dopo il violento impatto. Il marito si trova anche lui ricoverato in ospedale ed è in condizioni molto gravi.

Le forze dell’ordine al momento stanno portando avanti tutte le indagini del caso per riuscire a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Dopo aver preso i rilievi, hanno quindi chiuso la strada al traffico e successivamente stanno cercando di capire come è successo ed ovviamente le eventuali responsabilità.