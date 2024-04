Video spopola su TikTok, la storia di un’amicizia senza precedenti…

Spopola su TikTok un video che testimonia la storia di un’amicizia davvero speciale: il legame incredibile tra un gatto e un cerbiatto.

Tutti gli amanti degli animali non si stupiranno nel vedere in quanti modi gli esseri viventi sono in grado di mostrare il loro affetto. Per gli animali l’amicizia è infatti un valore importantissimo, come ben dimostrano i due nuovi protagonisti del web: un cucciola di cervo e il suo inseparabile amico felino. Il video dei due quattro zampe sta conquistano i cuori di tutti gli utenti del web. Del resto il piccolo cerbiatto è talmente adorabile e dolce che è impossibile non rimanerne affascinati. Sarà per questo che il gattino l’ha scelto come amico inseparabile.

Il video del gatto e del cerbiatto conquista TikTok: l’amicizia tra i due animali è incredibile

Il video è stato caricato su un profilo TikTok creato per condividere con gli utenti del web le immagini che testimoniano l’intelligenza e la dolcezza degli animali. All’account social @rusekpjlruo Animal Antics101 vengono infatti postati filmati inerenti il mondo dei quattro zampe.

Le immagini condivise su TikTok sono diventate in breve tempo virali, accumulando milioni di visualizzazioni. Il video mostra il momento in cui una gattino tigrato dal manto grigio fa la conoscenza di un cucciolo di cervo. Il piccolo cerbiatto, addormentato in un morbido lettino, si sveglia e osserva incuriosito il felino senza mostrare alcun timore. È l’inizio di una grande amicizia.

Il cucciolo è un esemplare di cervo nobile (il nome scientifico secondo la classificazione tassonomica di Linneo del 1758 è Cervus elaphus), noto anche come cervo reale, cervo rosso o cervo europeo, un mammifero artiodattilo appartenente alla famiglia dei Cervidi. I cervi vivono in un areale molto vasto, nei territori dell’Europa e del Nord Africa fino all’Asia centrale, alla Siberia, all’Estremo Oriente e al Nord America.

@rusekpjlruo #funny #funyy_videos #cat #animals #viral #cute ♬ original sound – AnimalAntics101

I cuccioli di cervo hanno il dorso pomellato, ovvero cosparso di chiazze tondeggianti più chiare o più scure per meglio mimetizzarsi fra i cespugli; le chiazze scompaiono dopo circa tre mesi. Il piccolo protagonista del filmato è infatti, come dimostra il manto marroncino cosparso di macchie bianche, un cucciolo di poche settimane di vita. La sua dolcezza e l’incredibile amicizia che ha instaurato con il gatto sono davvero sorprendenti, tanto da aver conquistato il cuore di milioni di utenti del web. (di Elisabetta Guglielmi)