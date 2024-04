Cane aggredito da altro cane: La legge parla chiaro

Se il tuo cane ne aggredisce un altro o se è il tuo ad essere aggredito dovresti sapere come procedere

La convivenza tra animali domestici non è sempre pacifica come vorremmo e alcuni screzi possono degenerare e portare anche a conseguenze gravi per una o entrambe le parti entrare in conflitto. Molto spesso però quando questo accade si tende a dare la colpa all’aggressore, anche se non sempre è così, o per lo meno non se entrambe le parti non hanno fatto tutto ciò che dovevano per evitare che questo fatto accadesse.

Non esistono cani di indole aggressiva e, quando questa parte viene fuori, dietro vi è sempre una cattiva gestione o la poca conoscenza della razza che si è deciso prendere in affido. Quando ci si trova però in questa situazione bisogna sapere cosa prevede la legge, visto che in causo di avvenimenti di questo tipo le norme parlano chiaramente.

Responsabilità civile e risarcimento danni: Fareste bene a fare molta attenzione o si rischia grosso!

L’articolo 2052 del codice civile indica che ogni proprietario di animali è responsabile per i danni da questo causati, fin qui dunque vi è poco spazio per interpretazioni errate, pertanto se il tuo cane subisce un’aggressione il proprietario dell’altro cane ha l’obbligo di risarcire i danni. Questi non includono solo le spese mediche ma anche eventuali altri danni materiali ed emotivo.

Contrariamente a quanto si può pensare in questi casi non è però possibile sporgere denuncia alle forze dell’ordine in quanto le aggressioni tra animali non rientrano tra i reati penali. Per ottenere un risarcimento è quindi necessario intraprendere una causa di natura civile con tutto quello che ne consegue come l’assunzione di un avvocato e l’avvio delle procedure.

In caso di aggressione è bene dunque raccogliere le prove di quanto accaduto con fotografie e testimonianze di chi ha assistito, report del veterinario e lista delle cure effettuate ma, ovviamente, anche avere informazioni sul padrone del cane aggressore. Ovviamente qualora si conoscesse il basso livello di socialità del proprio cane bisogna sempre fare in modo che questa venga mitigata e per evitare cause costose e ammende dure l’utilizzo della museruola è l’arma maggiormente valida. Quando accadono avvenimenti di questo tipo, tuttavia, molto spesso il trauma non è subito solo dal cane aggredito e dal suo proprietario, anche dall’altra parte il senso di colpa per l’accaduto può rappresentare un trauma e bisognerebbe quindi sempre cercare di mantenere la calma e la civiltà.

Un mezzo utile per tutelarsi sempre più utilizzato è quello di scegliere una polizza assicurativa che non solo copra i danni derivati da incidenti come questo ma si assuma anche la responsabilità di pagare per eventuali danni a terzi che possono essere infetti non solo ad altri animali ma anche a cose o persone. Alla base della corretta prevenzione resta però la conoscenza della razza che si va ad adottare o del carattere specifico del proprio animale e con l’aiuto di un professionista andare a lavorare per mitigare tali aspetti e potersi così vivere in serenità la quotidianità con il proprio animale domestico.