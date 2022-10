vestirsi da cantanti e rockstar

Se cerchi costumi per Halloween originali, puoi provare a travestirti come alcuni cantanti famosi: ecco alcuni consigli.

Vuoi stupire i tuoi amici con costumi per Halloween davvero originali? Prova a vestirti come un cantante. Emulare le star del pop o del rock può essere un buon modo per lasciare tutti a bocca aperta. Da Beyoncé a Rihanna, senza dimenticare gli immancabili KISS, esistono costumi per tutti i gusti. Proviamo a scoprire alcuni dei travestimenti da cantanti più facili da realizzare e che maggiormente lasceranno di stucco i tuoi amici.

Halloween da popstar? Ecco alcuni costumi originali

Uno dei costumi più popolari da cantanti in questi anni è quello di Justin Bieber, noto per il suo stile unico. Ma non manca chi preferisce optare per delle icone del rock classico, come Mick Jagger o Elvis Presley. E c’è anche chi imita i rapper durante la serata più horror dell’anno, travestendosi da Eminem o da Jay-Z.

Mick Jagger

Ci sono così vestiti fantastici per Halloween da scegliere, ma se vuoi vestirti come una celebrità, perché non scegliere uno dei tuoi cantanti preferiti? Se vuoi vestirti come una popstar sexy, Beyoncé è una grande opzione. Puoi imitarla optando un semplice vestito nero e abbinandolo a tacchi alti, calze a rete e una lunga treccia.

Per un look più glamour, opta per un costume ispirato a Lady Gaga. Puoi indossare un sempre un abito nero stretto ma con tanti accessori folli, puoi vestirti in modo stravagante, con molti piume e brillantini, oppure creare un semplice vestito nero con punte e borchie. Se vuoi vestirti come una cantante classica, perché non scegliere un costume da Marilyn Monroe? Puoi indossare un abito bianco con una collana di diamanti finti, e acconciare i capelli in boccoli morbidi. Se vuoi un look più moderno, scegli invece un costume da Katy Perry. Puoi vestirti con un abito colorato e acconciare i capelli in maniera davvero originale.

Katy Perry

Se vuoi vestirti come Miley Cyrus, puoi vestirti in modo aderente e indossare un rossetto colorato. Puoi anche mettere i capelli in trecce. Se preferisci diventare Britney Spears, puoi vestirti in modo sexy, con una gonna corta e dei tacchi alti, indossando delle extension di capelli biondi. Chi si sente più Taylor Swift, può invece vestirsi in modo grazioso e ispirandosi a uno stile più country. Puoi anche indossare un cappello da cowboy e delle scarpe da cowboy.

Vestirsi da rockstar: ecco cosa indossare

Sei alla ricerca di un costume per Halloween che ti faccia sembrare una rockstar? Abbiamo messo insieme una lista di consigli per poter sembrare appena sceso da un palco. Innanzitutto, un costume da rockstar non dev’essere necessariamente costoso. In effetti, probabilmente puoi realizzarlo da te con cose che hai in casa. Per esempio, potresti vestirti tutto di nero e mettere degli accessori, come una chitarra o un microfono, al collo.

Se vuoi acquistare un costume, invece, ci sono un sacco di bellissime opzioni disponibili online. Puoi trovare costumi che somigliano alla perfezione alle tue rockstar preferite, o puoi creare il tuo look mixando e abbinando diversi pezzi.

Costumi per Halloween da cantanti rock e metal

Ma il rock e il metal ci offrono davvero una vasta scelta di personaggi da poter imitare, vista anche la grande quantità di artisti che sale sul palco con trucchi appariscenti o ispirati alle più macabre storie horror. Se ami il rock classico puoi travestirti ad esempio come uno dei tanti personaggi di David Bowie, metterti dei baffoni alla Freddie Mercury, curare il tuo look come uno dei Beatles o prendere spunto dai tanti travestimenti indossati sul palco da Peter Gabriel, con o senza i Genesis.

Se invece cerchi qualcosa di più adatto alle atmosfere horror e macabre di Halloween, prendi spunto da maestri come Alice Cooper o i celeberrimi KISS, Twisted Sister e Lizzy Borden, vai ancora più sul tetro con Marilyn Manson, i Ghost o Rob Zombie o King Diamond, lasciati ispirare dai costumi complicatissimi di gruppi come i Lordi o i Gwar, o prendi spunto dalle tante maschere indossate nelle loro carriere dagli Slipknot. Insomma, la scelta proprio non ti manca, basta avere il coraggio di rischiare con qualcosa di meno prevedibile del classico lenzuolo da fantasma.

Di seguito un video dei Lordi all’Eurovision: