Vertici Rai intervengono dopo il flop de Il Mercante in Fiera

Per tutta l’estate si è letto e discusso del ritorno in Rai di Pino Insegno. Per questo motivo questa settimana tutti gli occhi erano puntati sul conduttore, che è tornato al timone de Il Mercante in Fiera (ma questa volta su Rai Due). Il debutto però non è stato dei migliori, il programma già al terzo giorno di messa in onda è scivolato sotto il 2% di share. Secondo La Presse i vertici Rai dovrebbero intervenire presto per cercare di sistemare la situazione.

L’intervento dei vertici Rai: l’indiscrezione di LaPresse.

“I vertici della Rai, a quanto apprende LaPresse, stanno pensando a interventi editoriali sul programma ‘Il Mercante in fiera’ condotto da Pino Insegno, dopo i pochi ascolti registrati nella prima settimana in onda. Interventi che comunque non ci saranno prima di due settimane di programmazione per capire se cambierà qualcosa nella colonnina degli ascolti. Del resto non si può certo dire che Pino Insegno sia partito con il piede giusto nella sua nuova esperienza in Rai. Da inizio settimana il conduttore è alla guida, nella fascia Preserale, del game-quiz di Rai2 ma l’asticella degli ascolti non ha superato il livello di guardia, al punto che i 638mila spettatori di media con il 3,4% di share dell’esordio, valutato dai più come un mezzo flop, attualmente sono il risultato migliore della settimana”.

Il Mercante in Fiera: i dati Auditel.

giovedì 28 settembre 400.000 spettatori 2.3% di share.

mercoledì 27 settembre 357.000 spettatori 1.9% di share.

martedì 26 settembre 364.000 spettatori 2% di share

lunedì 25 settembre 638.000 spettatori 3.4% di share.

Pino Insegno a Bella Ma ha commentato così chi critica a priori lui e il suo programma: “Sto male perché le critiche non sono mirate. Inizi un programma e sembra che aspettino che vada male. Io gliel’ho detto, parlate di me in maniera fasulla, fate vedere ascolti sbagliati. Puoi dire che non ti è piaciuto il programma, non attaccarlo a priori. […] Per una scelta che io ho operato in campo politico e sociale invece che considerare me per quello che sono, per i successi, vanno a criticare qualcosa che non conoscono di me. Io dalla televisione sono sparito, perché? Se è accaduto non è perché io non sia bravo, ma per altri motivi, la meritocrazia esiste nel teatro, ma non in tv“.

