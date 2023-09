Alberto Angela: “Nell’Antica Roma erano culturalmente bisessuali, non esistevano categorie”

Alberto Angela nel corso dell’ultima puntata di Ulisse su Rai1 ha parlato della sua più grande passione, l’Impero Romano. Una puntata durante la quale il divulgatore scientifico si è occupato di tanti aspetti che caratterizzavano la civiltà romana, tra cui il rapporto con la sfera della s3ssualità.

“L’amore era vissuto in modo libero, non c’erano le categorie omo, etero o bi. C’era l’amore, che doveva essere vissuto in modo naturale, bello… una cosa giustissima. Pensate che l’uomo romano culturalmente era bisessuale. Un imperatore come Claudio che era etero era visto in modo un po’ strano, una sorta di eccezione in questa società. Giulio Cesare era bisessuale”.