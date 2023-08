Venditti e De Gregori, la scaletta dei concerti 2023: le canzoni

Continua il tour 2023 di Antonello Venditti e Francesco De Gregori: l’ordine delle canzoni dei prossimi concerti.

L’estate in musica di Antonello Venditti e Francesco De Gregori prosegue. Dopo aver concluso gli impegni di luglio, i due cantautori romani sono pronti a riprendere in agosto il loro tour. Un giro di concerti difficile, complicato dalla tragedia che poche settimane fa ha colpito l’artista di Rimmel, la scomparsa della moglie Chicca.

Ma la vita deve andare avanti, nonostante il dramma renda tutto più complicato. E così i due artisti sono pronti a salire sul palco, dopo una pausa di un paio di settimane, per completare la tournée estiva congiunta. Scopriamo insieme la scaletta dei prossimi concerti.

Venditti e De Gregori in concerto nel 2023

Il giro di concerti dei due cantautori romani riprenderà con una data da dover recuperare, quella di Villa Bertelli a Forte dei Marmi (Lucca), rinviata lo scorso 22 luglio a causa della scomparsa improvvisa di Chicca. L’appuntamento è per il 18 agosto, con un concerto che anche per questo assume un significato molto speciale nel cuore dei due artisti.

Antonello Venditti e Francesco De Gregori

Ma gli impegni proseguiranno il 21 agosto a Tagliacozzo (L’Aquila), il 24 e il 26 agosto al Teatro Greco di Siracusa, il 28 agosto al Teatro Antico di Taormina (Messina), il 30 agosto al Teatro Valle dei Templi di Agrigento, il 16 settembre a Paestum (Salerno), il 21 settembre a Verona, il 23 e il 24 settembre nella loro Roma, nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica.

Venditti e De Gregori: la scaletta dei concerti

Due repertori immensi e ricchi di successi non possono che dar vita a scalette sempre piene di canzoni amate dal pubblico, cariche di significato e di ricordi per ogni loro fan. In teoria i due artisti hanno la possibilità di modificare la scelta delle canzoni per ogni concerto, modificando la scaletta anche in maniera profonda.

In linea di massima per tutti gli appuntamenti del 2023 dovrebbero però essere queste le canzoni scelte dal duo:

– Bomba o non bomba

– La leva calcistica della classe ‘68

– Modena

– Bufalo Bill

– La Storia

– Peppino

– Generale

– Sotto il segno dei pesci

– Dolce signora che bruci

– San Lorenzo

– Alice

– Santa Lucia

– Canzone

– Dimmelo tu cos’è

– Ci vorrebbe un amico

– Notte prima degli esami

– La donna cannone

– Pablo

– Che fantastica storia è la vita

– Unica

– Rimmel

– Titanic

– Giulio Cesare

– Alta marea

– In questo mondo di ladri

– Sempre e per sempre

– Roma capoccia

– Il vestito del violinista

– Ricordati di me

– Buonanotte fiorellino

– Grazie Roma