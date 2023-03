Valeria Marini sotto una maschera de Il Cantante Mascherato? La risposta

In molti sono convinti che sotto ‘la Stella’ de Il Cantante Mascherato ci sia Valeria Marini. Ieri pomeriggio la diva stellare è stata ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta e con lui ha parlato proprio dello show di Milly Carlucci. Il conduttore ha fatto notare che secondo molti telespettatori e gli investigatori, Valery potrebbe celarsi sotto la Stella (che secondo me invece nasconde Simona Ventura).

“Sei stata tirata in ballo durante la diretta. Sai che qualcuno degli investigatori ha detto che sotto la stella potresti esserci tu. Quest’anno non mi hanno tirato in ballo, ma l’anno scorso sì. Durante una cena ho ricevuto decine di messaggi ‘sei tu sotto la maschera diccelo’. Però in quel caso non c’ero davvero. Tu invece Valeria cosa puoi dirci. E non depistarci dicendo che eri in Spagna, anche Cristiano Malgioglio diceva che era a Istanbul”.

Va detto che lo scorso gennaio Davide Maggio ha spoilerato la partecipazione di Valery alla nuova edizione de Il Cantante Mascherato.

Valeria Marini: “Non sto partecipando a Il cantante Mascherato”.

La star del Bagaglino ha subito smentito di essere la Stella. Valeria Marini ha poi spiegato di essere impegnata con un progetto in Spagna.

“Sì ho visto, ma non sono io. Perché ero a Madrid fino a pochi giorni fa. Ho visto la trasmissione su RaiPlay. Devo fare i miei complimenti a Milly per il programma. Se sto facendo un depistaggio come quando Malgioglio ha detto che era in Turchia? No no, non mettiamo sempre in mezzo Cristiano, io ero davvero in Spagna nei giorni scorsi. Sto facendo avanti e indietro dalla Spagna, ma mi sarebbe piaciuto partecipare a Il cantante mascherato. Dei messaggi sono arrivati anche a me a dire il vero. Però non ci sono, perché sto facendo un’altra cosa in questo periodo. Sì mi hanno detto che mi hanno nominata con la stella. Perché c’è una maschera che si chiama stella. Avranno fatto l’abbinamento tra stella e stellare credo”.

La Spagna…