📣 I grandi nomi del panorama musicale internazionale e italiano tornano da giugno a settembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per la nuova edizione del #RomaSummerFest: Queens of the Stone Age, The Smile, Simple Minds, The National, James Blake, Tom Odell, Fontaines D.C., AIR, Slowdive, Take That, Nick Mason’s Saucerful Of Secrets, Fatboy Slim, Ludovico Einaudi, Colapesce Dimartino e moltissimi altri ✨

