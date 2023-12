Perché le persone scelgono di non castrare il gatto: speranza di gravidanza, paura dell’intervento, costi, convinzioni personali.

La sterilizzazione o castrazione nel gatto, offre una serie di benefici importanti per la salute del gatto e non solo questi.

Purtroppo, però, molte persone potrebbero non essere pienamente consapevoli di tali vantaggi.

Promuovere la consapevolezza su questi benefici, può incoraggiare più persone a considerare la castrazione come un passo fondamentale per la salute del loro micio.

La sterilizzazione, non solo impedisce al gatto di fare cuccioli indesiderati, riducendo il numero di gatti senza casa e il problema dei rifugi sovraffollati, ma fa anche bene alla salute dell’animale.

Non sapere queste cose, può portare a prendere decisioni sbagliate o a rimandare la sterilizzazione del gatto.

Ma sono solo questi i motivi? Perché, allora, alcune persone scelgono di non castrare il gatto?

Riproduttività

Alcune persone, pensano che la castrazione non sia naturale e che limiti la vita riproduttiva del gatto.

Tuttavia, è importante osservare la situazione a più ampio spettro, ovvero alla quantità eccessiva di gatti in strada e ai problemi che ne derivano.

Anche se rispettiamo il desiderio naturale del gatto di avere cuccioli, dobbiamo pensare al bene e alla sopravvivenza di questi animali.

La castrazione nel gatto diventa, così un modo responsabile di prendersi cura di loro. Senza la castrazione, i gatti possono avere cuccioli ma senza controllo, portando alla nascita di tanti gattini senza una casa e una famiglia che li adottino.

Questo li mette a rischio di malattie, fame e pericoli nelle strade. La sovrappopolazione fa sì che ci siano troppi gatti nei rifugi e molti di loro non riescono ad essere adottati o a ricevere cure adeguate.

La castrazione aiuta invece a gestire questo problema, assicurando che i gatti siano più sani e che ci siano meno gatti senza una casa sicura.

Costi

Molte persone decidono di non sterilizzare il loro gatto principalmente per una questione di soldi, poiché può costare inizialmente, in quanto bisogna pagare l’intervento chirurgico e talvolta anche le visite successive all’intervento.

Occorre perciò, valutare la cosa nel lungo termine e ai risparmi che si possono avere. Se un gatto partorisce dei cuccioli non voluti i proprietari devono spendere dei soldi per prendersene cura per il cibo, la cura del veterinario e altre cose necessarie.

In più, i gatti non sterilizzati possono avere problemi di salute, come tumori e infezioni che richiedono cure costose.

Quindi a lungo termine la sterilizzazione farà risparmiare i soldi e manterrà il gatto sano con poche preoccupazione per la salute.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Paura dell’intervento

La castrazione, è un’operazione chirurgica che toglie al gatto la capacità di fare i cuccioli, ma alcuni proprietari temono più l’intervento.

A causa dell’intervento, alcuni proprietari tendono a preoccuparsi per la salute del loro gatto, ma la maggior parte dei gatti, si rimette in fretta e torna ad essere come prima.

Di solito, i rischi legati alla castrazione sono bassi, soprattutto se viene fatta da un veterinario esperto.

Tuttavia, occorre considerare che la castrazione diminuisce molto il rischio di gravi malattie, come il cancro alle ghiandole mammarie e alle ovaie nelle gattine e il cancro ai testicoli nei gatti maschi.

Inoltre, la sterilizzazione del gatto aiuta ad evitare comportamenti fastidiosi come l’essere troppo aggressivo o fare pipì dove non dovrebbe.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Conseguenza della scelta di non incastrare

Scegliere di non sterilizzare il gatto, può causare problemi ai proprietari, al gatto stesso e all’ambiente circostante.

Per i proprietari, ciò potrebbe significare costi extra, dovuti ai cuccioli non desiderati tra cui la loro cura e la loro alimentazione.

Per i gatti, la sterilizzazione significa prevenire le malattie come il tumore al seno o alle ovaie e le malattie sessualmente trasmissibili.

La sterilizzazione, inoltre comporta anche l‘eliminazione dei comportamenti fastidiosi, come l’aggressività e il marcamento del territorio del gatto.

Dal punto di vista dell’ambiente, la sterilizzazione è utile per evitare una quantità di gatti spropositata in strada e senza una casa, esposti a pericoli e a malattie.