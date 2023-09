Un ragazzo e il suo cane usano il linguaggio dei segni: l’amore sopra ogni cosa

Un cane e un ragazzo usano il linguaggio dei segni per poter comunicare: il loro è un amore che non conosce alcun limite.

Sono tanti i modi con cui i nostri cani provano ad entrare in comunicazione con noi. Talvolta lo fanno con un semplice sguardo svelandoci il loro stato d’animo. Altre volte, invece, in modo più evidente mostrandoci le loro necessità. Eppure, nel caso particolare di questo pelosetto e del suo migliore amico umano, c’è qualcosa di davvero speciale nel loro modo di interagire. A sottolinearlo – nei giorni scorsi – un post condiviso da @greenme_it, che ha raccontato le premesse e le modalità che rendono tale la loro particolare alchimia.

Un ragazzo e il suo cane comunicano utilizzando il linguaggio dei segni: questo è puro l’amore

A far sbocciare la potente sintonia tra il giovane ed Emerson, l’adorabile quattro zampe dal manto nero protagonista di questa storia, sarebbe stata una condizione comune. Entrambi non udenti si sarebbe scelti grazie a un colpo di fulmine e avrebbero instaurato una connessione pontante a tal punto da riuscire a comunicare alla perfezione grazie al linguaggio dei segni.

Emerson e il suo amico vivono negli Stati Uniti, nel Maine. Il ragazzo ha adottato l’amichevole e affidabile Labrador Retriever nel 2019, pochi mesi prima dello scoppio della pandemia. Quando Emerson ha incontrato per la prima volta il ragazzo era reduce da un passato non troppo felice. Il pelosetto era infatti stato abbandonato dalla sua precedente famiglia quando era soltanto un cucciolo di 6 settimane e proprio a causa della sua disabilità.

Emerson, dopo l’abbandono, ha smesso esclusivamente di comunicare utilizzando la coda e ha seguito un mirato addestramento. Quest’ultimo ha permesso al fido di sviluppare, in breve tempo, una grande abilità e familiarità con il linguaggio dei segni. Ora il Labrador è in grado di interpretare ciascuno degli input non sonori che il suo migliore amico gli invia senza alcuna difficoltà. E, inoltre, grazie anche all’amore che – come si sottolinea nel post condiviso su Instagram – mostra di essere la “lingua universale” per eccellenza, avrebbe avuto inizio il loro legame senza più timori né confini.

Il giovane ha avuto la fortuna di ritrovarsi sulla stessa strada di Emerson grazie alla condivisione in rete di una volontaria del “NFR Maine”. Si tratta di un’associazione no-profit che stava cercando ufficialmente una casa per sempre per il cagnolino. “Sono sordo anch’io“, ha riposto tempestivamente il giovane intervento con prontezza nell’annuncio. E poi ancora: “sento che avremo un buon feeling“. Inulte – a questo punto – forse ribadire come l’iniziale intuizione del ragazzo si sia infine profondamente rivelata corrispondente alle sue aspettative.

Sono 4mila, finora, gli apprezzamenti totalizzati – in rete – dalla bellissima storia dedicata al sodalizio venutosi a creare grazie al linguaggio dei segni tra Emerson e il suo migliore amico umano. Le immagini dell’affiatata coppia di amici e della loro famiglia sempre più numerosa – grazie al recente benvenuto in casa di altri due polosetti – sono state condivise, sempre su IG dalla pagina @greenme_it, lo scorso 23 settembre.