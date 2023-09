Non trovi più il gatto? Come farlo uscire allo scoperto quando si nasconde

Non trovi più il tuo gatto? Non sai come fare? Ecco i metodi migliori per far uscire il tuo amico a quattro zampe allo scoperto.

Convivere con un felino non è semplice, spesso possiamo trovarci in situazioni bizzarre che non riusciamo a comprendere. Infatti i nostri amici a quattro zampe possono presentare comportamenti che possono non solo incuriosirci ma anche farci preoccupare.

Uno di questi è proprio il nascondersi dappertutto. I motivi del gesto di Micio sono molti, ma come possiamo farlo uscire dal nascondiglio, in modo tale da accertarci che stia bene? Se anche tu non trovi il tuo gatto, qui di seguito ti daremo alcuni consigli su come farlo uscire alla scoperto.

Non trovi il tuo gatto? Ecco come farlo uscire allo scoperto

Sebbene i felini siano differenti tra di loro, in quanto ognuno ha un carattere diverso, vi è una cosa che li accomuna tutti, ossia il nascondersi in spazi stretti. I motivi per cui il nostro amico a quattro zampe può nascondersi sono molti e alcuni di essi possono essere anche preoccupanti.

Infatti solitamente i gatti si nascondono quando stanno per affrontare un trasloco, quando sono malati e nel caso delle gatte quando sono in dolce attesa. Per evitare che il nostro amico peloso possa ritrovarsi in qualche guaio o possa stare male però è necessario farlo uscire dal nascondiglio. Vediamo qui di seguito i metodi migliori per far uscire il nostro amico peloso allo scoperto.

Rumore del cibo

La maggior parte dei gatti potrà non venire da noi quando li chiamiamo con il loro nome, ma sicuramente tenderanno ad uscire allo scoperto quando sentiranno il rumore del cibo. Infatti il suono delle crocchette è uno dei richiami infallibili e irresistibili per i nostri amici a quattro zampe.

Richiami di altri gatti

Sebbene tra di loro i felini miagolino molto poco, infatti il miagolio è utilizzato spesso dal gatto per comunicare con l’essere umano, facendo sentire al Micio l’audio del miagolio di un altro gatto, il nostro amico a quattro zampe incuriosito potrebbe uscire allo scoperto, in quanto pensa che vi sia un altro felino nel suo territorio.

Tuttavia ricordiamo che non bisogna utilizzare questo tipo di richiamo molte volte, perché il gatto si accorgerà che non vi sono altri gatti in casa, in quanto non percepisce né l’odore né la presenza. Tuttavia sentendo i miagolii può avere comunque reazioni territoriali come fare la pipì sulle pareti di casa o sui mobili.

Richiami sono lì per gatti ultrasuoni

È risaputo che i nostri felini presentano un super udito e possono percepire suoni con una frequenza che noi esseri umani non riusciamo a percepire. In commercio esistono dei richiami sonori per gatti ad ultrasuoni (suoni di prede) che potrebbero incuriosire il nostro amico a quattro zampe attirando la sua attenzione.

Tuttavia bisogna ricordare che non tutti i gatti vengono attirati da tali suoni e che i felini che vengono attirati molte volte da questo suono possono stressarsi, in quanto iniziano a pensare alla presenza di una preda che invece in realtà non c’è.