tutto quello che bisogna considerare

Ci sono una serie di elementi da considerare se si decide di andare in campeggio con il cane, ecco alcuni consigli utili.

Una delle avventure più belle da affrontare a contatto con la natura è il campeggio. Si può fare da soli, in compagnia di amici, con i propri figli o tutta la famiglia. Essere immersi per qualche giorno nella natura incontaminata, non avere tutti i comfort che si hanno a casa è un’esperienza incredibile sotto molti punti di vista.

Non c’è miglior compagno per questa avventura del nostro cane. Siete d’accordo? È un’occasione per lui irripetibile, fatta di tanti stimoli e tanto movimento. Ma per portare in campeggio il cane bisogna prepararsi adeguatamente.

Ecco dei consigli pratici su cosa serve portare con sé per garantire un’esperienza piacevole sia al cane che alle persone. Essere preparati è il modo migliore per non avere poi problemi.

In campeggio con il cane: cosa avere

Per prima cosa, bisogna portare il cane dal veterinario e assicurarsi che sia in buona salute. Poi, sarebbe opportuno essere in regola con le vaccinazioni e avere una buona protezione contro pulci e zecche. È importante avere con sé tutti i documenti del cane.

Oltre ai documenti sanitari, sarebbe meglio mettere un collare al cane e una targhetta con i recapiti del proprietario in caso di smarrimento. Quando si ha tutto, si può procedere con la ricerca della destinazione. Ognuna di queste ha delle regole precise per quanto riguarda i cani.

Attenzione a rispettarle. Infatti, potrebbero esserci dei limiti per quanto riguarda il numero dei cani, le dimensioni e una serie di altri elementi.

Inoltre, il cane dovrebbe avere un’educazione di base per poter stare in campeggio senza problemi. Ci saranno, forse, altre persone, altri animali, molti stimoli rispetto a come è abituato. Dovrebbe saper stare al guinzaglio e ascoltare il proprio pet mate.

Cosa portare

Vediamo ora, dopo una serie di informazioni preliminari per prepararsi al viaggio, quali sono gli strumenti da portare con sé.

Ecco la lista:

documenti : copia del libretto sanitario e certificato del microchip;

: copia del libretto sanitario e certificato del microchip; targhetta : devono esserci i recapiti del proprietario come nome, indirizzo e numero di telefono;

: devono esserci i recapiti del proprietario come nome, indirizzo e numero di telefono; guinzaglio e pettorina : attenzione ai materiali, devono essere comodi per il cane, il guinzaglio è meglio prenderlo estendibile;

: attenzione ai materiali, devono essere comodi per il cane, il guinzaglio è meglio prenderlo estendibile; cibo e acqua : è fondamentale avere tutti i prodotti per la corretta alimentazione del cane e potergli dare sempre acqua fresca;

: è fondamentale avere tutti i prodotti per la corretta alimentazione del cane e potergli dare sempre acqua fresca; letto e coperta : alla notte deve poter contare sulla propria cuccia calda o un posto dove stare comodo;

: alla notte deve poter contare sulla propria cuccia calda o un posto dove stare comodo; giocattoli : meglio portare oggetti a lui familiari come il suo giocattolo preferito;

: meglio portare oggetti a lui familiari come il suo giocattolo preferito; sacchetti: bisogna sempre avere i sacchettini per la raccolta dei suoi bisogni.

Se si seguono questi consigli, l’esperienza in campeggio con il proprio cane sarà molto speciale. Basta un po’ di preparazione e può essere un bel modo di rafforzare il legame tra cane e padrone.