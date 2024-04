Posso giocare a fare la lotta con il mio cane? Sfida da evitare o tocca sana per il rapporto? Quando il gioco diventa diseducativo?

Il gioco della lotta con il cane, è un passatempo comune per molti proprietari. Ci si diverte, si rafforza il legame con il proprio amico a quattro zampe e sembra che anche al cane piaccia.

Ma questi tipo di gioco nasconde insidie? Fa bene o fa male al rapporto con il nostro peloso amico? E quando il gioco della lotta diventa diseducativo? Quindi, posso giocare a fare la lotta con il mio cane?

Giocare a fare la lotta con il cane può essere un’attività divertente e vantaggiosa per entrambi, rafforza il legame tra cane e padrone e fornisce al cane esercizio fisico e mentale.

Tuttavia, è importante farlo in modo sicuro e consapevole per evitare che il gioco si trasformi in qualcosa di negativo.

È opportuno sottolineare che non tutti i cani sono adatti a giocare a fare la lotta, alcune razze canine o cani con determinate esperienze passate, potrebbero essere più predisposti all’aggressività o all’ansia durante questo tipo di gioco.

In questi casi, è meglio evitare di giocare alla lotta e optare per altri tipi di giochi più adatti al cane.

Consigli per giocare a fare la lotta con il cane in modo sicuro

Se il tuo cane non è abituato a questo tipo di gioco, inizia con sessioni brevi e controllate, aumentando gradualmente l’intensità e la durata man mano.

Stabilisci dei segnali chiari per iniziare e finire il gioco, ad esempio una parola o una frase specifica, questo aiuterà il cane a capire quando è il momento di giocare e quando il momento di fermarsi.

Non forzare mai il cane a giocare se non è interessato. Evita di giocare alla lotta con il cane se è stanco, agitato o ha appena mangiato.

Presta attenzione all’intensità del gioco e fermalo se il cane diventa troppo eccitato o aggressivo.

Se il cane inizia a mordere troppo forte o a comportarsi in modo inappropriato, interrompi il gioco.

Quando, invece gioca in modo corretto, premialo, questo lo incoraggerà continuare a giocare in modo sicuro e divertente.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>>E’vero che il cane deve giocare sempre? 🐶🥎 Quanto, come e quando giocare

Cosa fare durante il gioco della lotta con il cane

Il gioco della lotta potrebbe sembrare apparentemente un gioco divertente innocuo, ma se eseguito nei modi sbagliati può essere diseducativo per il cane.

Occorrerà quindi evitare di incoraggiare il cane a mordere le mani o le braccia, ciò potrebbe portare a problemi comportamentali in futuro.

Se il cane diventa troppo aggressivo durante il gioco, interrompi immediatamente e dagli il tempo per calmarsi.

Non punire mai il cane per aver giocato in modo inappropriato, potrebbe confonderlo e fargli paura.

Gli esperti consigliano di non giocare mai alla lotta con un cucciolo, in quanto i cuccioli stanno ancora imparando a controllare il loro morso e questo tipo di gioco potrebbe incoraggiare i loro comportamenti aggressivi.