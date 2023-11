I bisogni primari di cani e gatti: 6 cose fondamentali

Ci sono almeno sei cose che sono fondamentali per cani e gatti e rientrano nei loro bisogni primari, ecco quali sono.

Cani e gatti sono ormai i migliori amici dell’uomo e possono esserlo anche tra di loro, se vivono insieme nella stessa casa. Ci sono prove di legami speciali e, spesso, la compagnia di un cane o di un gatto può letteralmente salvare la vita.

Però, non dobbiamo pensare solo alle cose positive. Adottare un animale domestico è una grande responsabilità e ci sono bisogni primari per cani e gatti da rispettare assolutamente per farli stare in una condizione di benessere come meritano.

In questo articolo vedremo quali sono i bisogni primari da seguire per prendersi cura al meglio di un cane o di un gatto. Seguendo questa piccola guida non si sbaglierà mai.

I bisogni primari di cani e gatti: la lista

Ci sono almeno 6 cose che sono fondamentali per accudire un cane o un gatto. Lo ripetiamo, decidere di prendere un animale domestico è una scelta che deve essere fatta con responsabilità considerando tutti i pro e i contro. Mai sottovalutare questo aspetto e mai pensare che un animale sia un giocattolo.

1. Cibo e acqua

La prima cosa che si pensa quando si prende un animale domestico è andare a comprare il cibo. Quello che in tanti sottovalutano, tuttavia, è l’alimentazione e la dieta giusta in base all’età, alla razza e allo stile di vita. Questo significa che ogni cane e ogni gatto deve avere un’alimentazione specifica.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Inoltre, il pelosetto deve poter avere accesso liberamente e in qualsiasi momento della giornata ad acqua fresca. Questo è un elemento fondamentale per mantenere la sua idratazione e per evitare problemi di salute.

2. Visite veterinarie

Ogni animale ha bisogno di regolare vaccinazione. Inoltre, è sempre opportuno recarsi dal veterinario per un controllo generale in modo da individuare eventuali problemi quando sono ancora all’inizio e scongiurare complicazioni serie.

3. Esercizio fisico

È vero che ci sono razze di cani più sedentarie e razze più attive, ma in ogni caso bisogna ritagliare, durante la giornata, uno spazio per portare il cane a fare la passeggiata e giocare con il gatto in casa. Questo permette loro di muoversi e tenere allenati i propri muscoli.

4. Stimolazione mentale

Proprio come per le persone, non è importante solo l’esercizio fisico, ma anche la salute mentale.

Occorre sottoporre al cane o al gatto una serie di giochi stimolanti in cui l’animale deve impegnarsi per trovare la soluzione. Niente di complicato, basta nascondere in una scatola uno snack e farglielo trovare.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Inoltre, non dobbiamo dimenticare di dare la sessione giornaliera, anche più sessioni al giorno, di coccole. Un cane e un gatto devono sentirsi al sicuro, protetti e amati.

5. Toelettatura

Per il gatto possiamo parlare di spazzolare il pelo tutti i giorni in modo che non lo perda in giro per casa e che non lo ingoi quando si pulisce. Per il cane, a seconda della razza, sarà opportuno accorciare il pelo regolarmente e fargli il bagnetto.

Con entrambi, però, bisogna fare attenzione alla pulizia dei denti, degli occhi, delle orecchie e anche delle zampe. Possono annidarsi dei problemi in queste parti del corpo. Una corretta igiene permette di prevenire inconvenienti e problemi di salute.

6. Educazione e socializzazione

Educare un cane o un gatto dai primi mesi di vita, se si ha la possibilità, è fondamentale. In questo modo, non solo sarà un animale educato, ma si rafforzerà il legame con la persona. La tecnica del rinforzo positivo paga sempre.

Infine, ricordiamoci di avvicinare cani e gatti ad altri loro simili per abituarli all’idea di socializzare ed evitare comportamenti aggressivi.