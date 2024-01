Tutto pronto per Sanremo 2024: come acquistare i biglietti

L’attesa è finita: ecco come acquistare i biglietti per il Festival di Sanremo 2024 e i costi per assistere alle serate all’Ariston.

Il Festival di Sanremo 2024 è ormai vicino e l’attenzione si sposta sui biglietti per le cinque serate che animeranno la 74esima edizione. I prezzi variano a seconda della serata e del posizionamento all’interno del Teatro Ariston: ecco tutto ciò che c’è da sapere sull’acquisto dei ticket.

Prezzi dei biglietti e modalità d’acquisto

Per le prime quattro serate del Festival di Sanremo 2024, dal 6 al 9 febbraio, i biglietti singoli di platea avranno un costo di 200 euro, mentre per la serata finale del 10 febbraio il prezzo sale a 730 euro. Per il posizionamento in galleria, il costo scende a 110 euro per le prime quattro serate, mentre si attesta a 360 euro per la serata finale.

Sarà possibile acquistare i biglietti a partire dal 23 gennaio alle ore 9.00. Si potrà procedere registrandosi sul sito del Teatro Ariston, esclusivamente attraverso la propria carta di credito. Una volta completata la procedura di acquisto, il biglietto digitale verrà inviato all’indirizzo email indicato in fase di registrazione e resterà disponibile nella sezione “Il mio profilo”.

Cosa fare in caso di problemi?

In caso di problemi di ricezione dell’email e/o download dei biglietti singoli, potrà essere inviata una mail a: [email protected]. Per l’acquisto dei biglietti da parte degli utenti portatori di disabilità motoria esisterà una sezione dedicata sul sito.

Tutti i biglietti saranno nominativi e l’ingresso al Teatro Ariston avverrà mediante esibizione del titolo d’ingresso – in formato elettronico oppure stampato – e del relativo documento d’identità. L’eventuale cambio nominativo del biglietto potrà avvenire, sempre tramite accesso al sito nel quale è stato effettuato l’acquisto, nella sezione “Il mio profilo”, entro 48 ore prima dell’inizio della serata a cui il biglietto è riferito.

In caso di diminuzioni di capienza per cause di forza maggiore, l’organizzatore si riserva il diritto di annullare il biglietto.

Cosa sappiamo sul Festival di Sanremo 2024?

E’ praticamente tutto pronto per la 74edizione della kermesse, attesa dal 6 al 10 febbraio. Anticipando da mesi tutte le novità scottanti sul Festival di Sanremo, Amadeus ha offerto già la possibilità di conoscere chi saranno i cantanti in gara, tra cui i tre vincitori di Sanremo Giovani.

Sappiamo anche i nomi delle co-conduttrici che saliranno sul palco dell’Ariston, e anche qualche ospite speciale. oltre all’organizzazione scenografica dello spettacolo tanto atteso con nuova musica dei più grandi artisti italiani.