Tragedia a Marigliano, con la sua moto finisce contro un palo, 46enne morta sul colpo

Un gravissimo incidente stradale è quello che è avvenuto nel pomeriggio di ieri nella zona di Marigliano. Una 46enne del posto, con la sua moto è finita contro un palo che costeggia la carreggiata e nonostante i tentativi dei medici intervenuti, per lei non c’era ormai più nulla da fare.

Gli agenti intervenuti hanno avviato sin da subito tutte le indagini del caso ed hanno anche quindi deciso di mettere sotto sequestro il veicolo a due ruote della donna, per i rilievi di routine. Ora saranno solo gli accertamenti a dare delle risposte concrete su cosa è successo.

Il dramma della 46enne è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 14 maggio. Precisamente lungo via Ponte dei Cani, nel comune di Marigliano, che si trova nella provincia di Napoli. Probabilmente dopo aver passato del tempo a fare delle commissioni o essere andata a lavoro, stava rientrando nella sua abitazione. Quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

Mentre si trovava all’altezza del civico 99 di quella strada, ha perso il controllo del suo veicolo, per motivi che ora sono al vaglio delle forze dell’ordine. Purtroppo essendo che il mezzo era diventato per lei ingovernabile è uscita fuori strada ed ha finito la corsa contro il palo che costeggia la carreggiata.

Il decesso della 46enne dopo l’incidente con la sua moto

I passanti si sono presto resi conto che la situazione era disperata ed hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Tutti sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti ed hanno cercato di fare il possibile per salvarle la vita.

Tuttavia, i sanitari alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso. Purtroppo a causa del violento impatto contro il palo per lei non c’era ormai più nulla da fare.

Gli agenti hanno avviato da subito le indagini del caso. Hanno quindi disposto il trasferimento della salma all’obitorio per l’autopsia ed hanno anche deciso di disporre il sequestro del suo veicolo. Ora saranno solo gli accertamenti a dare delle risposte concrete su cosa è successo alla donna e su cosa ha provocato il suo incidente.