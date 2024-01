Fuori il nuovo singolo di Ditonellapiaga: “E’ tutto vero”

Il nuovo singolo anticipa un anno ricco di nuova musica e concerti live per Ditonellapiaga: scopriamo il significato delle sue parole.

Esce ufficialmente venerdì 12 gennaio l’ultimo brano di Ditonellapiaga, intitolato “E’ tutto vero”. Solo pochi mesi fa, la stessa cantante aveva annunciato il singolo precedente Fossi come te durante un’intervista. Oggi ci parla del significato del testo della sua ultima creazione: un mix di emozioni tra verità, ironia e nuova musica.

Il nuovo singolo di Ditonellapiaga carico di verità

Dopo il brano “Fossi come te”, Ditonellapiaga – pseudonimo di Margherita Carducci – torna sulle scene musicali con “È tutto vero” (BMG/Dischi Belli). Il singolo, disponibile dal 12 gennaio su tutte le piattaforme digitali, è già possibile trovarlo in pre-save a poche ore dalla sua uscita ufficiale.

La nuova canzone dell’artista è caratterizzato da sonorità house di fine anni ’90, con un martellante synth bass. Il testo presenta come “un concerto di opinioni altrui, genitori, sorelle e altri, sempre pronti a criticare la qualunque al momento meno opportuno, va a scontrarsi con la mia personale visione di me stessa: contraddittoria, cangiante ma allo stesso tempo 100% me”, spiega la stessa cantante.

“E quando il chiacchiericcio diventa troppo rumoroso per essere ignorato rimane solamente una cosa da fare: caricarsi della giusta dose di autoironia e confessare che hanno ragione tutti e non ha ragione nessuno, che non è vero niente o che forse in realtà è vero tutto, perché in fin dei conti a volte la verità è così poco interessante”, aggiunge Ditonellapiaga.

In attesa dei live

Il 2024 si preannuncia un anno ricco di musica per Ditonellapiaga, che sta già scaldando i motori per un maggio all’insegna dei live. In programma due grandi appuntamenti: il primo, prodotto da Magellano Concerti, è in programma il 15 maggio a Largo Venue a Roma, mentre a fine maggio la cantante sarà tra gli artisti protagonisti del MI AMI Festival 2024 al Circolo Magnolia, a Milano.