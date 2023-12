Tutte le differenze tra sterilizzazione del cane maschio e femmina

Quando ne sentiamo parlare forse non sappiamo che si tratta di due operazioni diverse: quali sono le differenze tra sterilizzazione del cane maschio e femmina.

Spesso è una scelta del padrone per tutelare la salute del proprio animale domestico mentre in altre occasioni è mirata a evitare gravidanze indesiderate, ma forse non tutti conoscono le differenze tra la sterilizzazione del cane maschio e quella della femmina. Trattandosi di due apparati diversi verranno operati diversamente: vediamo nel dettaglio in cosa consistono tali diversità nell’intervento.

Perché sterilizzare un cane?

La scelta dei padroni di sterilizzare il proprio animale domestico, sia esso maschio o femmina, può essere il frutto di una serie di valutazioni che non riguardano solo la sfera patologica ma anche quella comportamentale o di prevenzione per gravidanze indesiderate. Infatti per quanto riguarda la tutela del cane, l’intervento di sterilizzazione lo protegge dalle malattie sessualmente trasmissibili ma anche da alcune forme di tumori (testicolari ad esempio).

Circa la sfera del comportamento, in molti hanno notato che alcuni esemplari si ‘calmano’ dopo l’intervento e si riducono drasticamente anche le occasioni di scontro con altri cani; alcuni addirittura migliorano la loro capacità di interagire con altri animali e persone. La scelta di sterilizzare il cane femmina invece è quasi sempre mirata a impedire gravidanze indesiderate, oltre che per la prevenzione di alcune forma di tumore (all’utero, alle ovaie e al seno).

Differenze tra sterilizzazione del cane maschio e femmina: quali sono

Innanzitutto è bene precisare che la sterilizzazione consiste in un intervento chirurgico che rende nulla la capacità dell’animale di riprodursi in maniera permanente. La prima differenza è nella stessa definizione: per la femmina è più comune il termine ‘sterilizzazione’ mentre per l’esemplare maschio si parla più spesso di ‘castrazione’.

Un’altra differenza sostanziale consiste nel tipo di operazione: nella femmina vi è l’asportazione delle ovaie e dell’utero (o anche solo delle ovaie) mentre nel maschio l’asportazione è dei testicoli. I due organi femminile (ovaie) e maschile (testicoli) sono quelli deputati alla produzione di ormoni sessuali e delle cellule riproduttive: saranno questi ad essere rimossi durante gli interventi.

Nella femmina si pratica un’incisione sotto l’ombelico, sulla linea mediana dell’addome, mentre nel maschio il taglio sarà dietro al pene, per poi legare il cordone spermatico e i vasi sanguigni. Un’ultima differenza è economica: infatti sterilizzare un cane maschio costa molto meno che farlo alla femmina. Se per il primo il costo dell’intervento si aggira intorno ai 100-150 euro, per l’altra si parte dai 200 euro per arrivare ai 300 euro.

Entrambe le operazioni dovranno essere fatte a digiuno e previa anestesia generale (anche l’anestesia ha i suoi rischi sui cani). Vi è anche un’ulteriore opzione, costituita dalla castrazione chimica (sebbene ancora poco diffusa in Italia): si tratta di un microchip posto tra le scapole che rilascia deslorelina, una sostanza che blocca la produzione di testosterone e altri ormoni sessuali.

Differenze tra sterilizzazione del cane maschio e femmina tra pro e contro

Come per ogni operazione cui il cane sarà sottoposto ci saranno dei vantaggi ma anche dei lati negativi, sia per i maschi sia per le femmine: nei primi infatti è vero che si ridurrà la loro voglia di fuggire alla ricerca della femmina con la quale accoppiarsi e una vita più longeva, ma allo stesso tempo correranno dei rischi legati all’operazione e il loro metabolismo tenderà a cambiare (con un frequente aumento di peso).

Nelle femmine invece l’assenza della fase di calore non solo eviterà la gravidanza isterica nella cagna ma terrà lontani anche i cani ‘pretendenti’ che vorrebbero accoppiarsi; tra gli svantaggi tuttavia ritroviamo la tendenza ad ingrassare, un aumento dell’aggressività, un cambiamento nel manto e soprattutto l’incontinenza urinaria.