i sintomi da osservare e cosa fare

Anche i nostri amici pelosi possono soffocare. Vediamo quali sono i sintomi di soffocamento nel coniglio e cosa fare.

Quando decidiamo di adottare un animale domestico, che sia un cane, un gatto o un coniglio, dobbiamo essere consapevoli di dover prenderci cura di loro in tutto e per tutto.

Ciò vale non solo per l’alimentazione o nel trascorrere del tempo insieme al nostro piccolo animale, ma anche essere capaci di prenderci cura della nostra palla di pelo nel momento in cui ci troviamo in un’emergenza sanitaria.

Nel seguente articolo vedremo quali possono essere le cause di soffocamento nel coniglio, i sintomi da osservare ma soprattutto cosa possiamo fare per aiutare il nostro amico peloso.

Soffocamento nel coniglio: cause e sintomi

Proprio come accade a noi esseri umani che quando mangiamo possiamo malauguratamente soffocare con un pezzo di cibo, anche i conigli possono trovarsi in questa situazione.

Ma come fanno queste piccole palle di pelo a soffocare mangiando semplicemente del fieno? Potrebbe risultare strano, eppure pezzi di fieno o di frutta che diamo di tanto in tanto al nostro piccolo coniglio, possono depositarsi nella faringe e nella laringe di quest’ultimo, provocandone il soffocamento.

Tale situazione possiamo riscontrarla più frequentemente nei conigli che presentano malattie dentali, in quanto, a causa delle patologie, i loro denti non riescono a macinare bene il cibo in piccoli pezzi per poterlo ingoiare.

Per evitare il peggio, ossia la morte del nostro amico peloso per soffocamento, è molto importante fare attenzione ai seguenti sintomi:

Comportamento frenetico

Respirazione a bocca aperta o rumorosa

Testa su e indietro

Naso e labbra blu

Muco dalla bocca e dal naso

Il coniglio scappa quando cerchiamo di aiutarlo

Cosa fare quando il coniglio sta soffocando?

Dal momento che i conigli non sono in grado di vomitare, il soffocamento diventa un problema molto grave per i nostri piccoli amici pelosi. Per questo motivo quando notiamo i sintomi elencati nel paragrafo precedente è necessario agire immediatamente.

È molto importante portare il proprio animale dal veterinario o in un pronto soccorso per animali immediatamente. Nel caso in cui i sintomi siano abbastanza accentuati, potrebbe essere utile chiedere al proprio veterinari, esperto di conigli, informazioni su come agire.

Lo specialista potrebbe dirvi, infatti, come effettuare la manovra di Heimlich sul coniglio. Tale manovra viene effettuata anche sui gatti, altri animali e sugli esseri umani proprio quando si trovano nella situazione in cui sanno soffocando.

E’ importante chiedere allo specialista come muoversi, in quanto essendo il coniglio molto delicato, effettuando la manovra in modo sbagliato, vi è la possibilità di rompere il collo all’animale o ferirlo gravemente.

Nel caso in cui riusciamo ad effettuare la manovra di Heimlich sulla nostra palla di pelo, suggerita dal veterinario, è comunque necessario, dopo un episodio di soffocamento, portare il coniglio dal veterinario.

Ciò perché anche se abbiamo salvato il nostro animale dal soffocamento, se il coniglio ha nel frattempo inalato il muco o il liquido nei polmoni potrebbe presentare una polmonite o un’infezione respiratoria. In questo caso il veterinario potrebbe prescrivere degli antibiotici.