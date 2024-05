la fine dei pavimenti sporchi ?

Dyson presenta il nuovo Dyson WashG1, il suo primo dispositivo dedicato al lavaggio dei pavimenti, progettato per pulizia e manutenzione igienica ed in grado di rimuovere lo sporco umido e secco in una sola passata.

Questo nuovo device dedicato al lavaggio dei pavimenti di Dyson è caratterizzato da rulli in filamenti di microfibra altamente assorbenti che ruotano in senso opposto: questo sistema permette di rimuovere le macchie ed i residui in una sola passata. A ciò si aggiunge una nuova tecnologia di separazione Dyson che divide i residui umidi da quelli secchi, garantendo uno smaltimento ed una manutenzione altamente igienica.

Presente anche un serbatoio dell’acqua pulita con capienza di 1L, che può pulire fino a 290 metri quadri di superficie, mentre la pompa di idratazione con modulazione a impulsi controlla e regola con precisione la quantità di acqua erogata ai rulli in microfibra tramite 26 punti di idratazione.

“La maggior parte di noi passa regolarmente l’aspirapolvere in casa. Ma anche se tutti considerano il lavaggio ad acqua un’operazione necessaria, molti non sanno nemmeno perché la fanno, al di là di una vaga nozione sull’igiene. La pulizia con l’acqua è essenziale per reidratare e rimuovere le macchie resistenti e secche. Nel corso degli anni è emersa una vasta gamma di lavapavimenti pensati per svolgere questo compito, ma le aspettative degli utenti sono spesso disattese per quanto riguarda la rimozione delle macchie, le prestazioni di raccolta e la finitura del pavimento. Gli ingegneri Dyson risolvono problemi che altri ignorano e sono guidati dalla sfida di creare tecnologie migliori. Dyson WashG1™ è il risultato di tutto questo: la prima macchina ad acqua Dyson dedicata al lavaggio dei pavimenti, in modo accurato e igienico” ha affermato Charlie Park, Vice President of Dyson Home Engineering Dyson.

Dyson WashG1 sarà disponibile in Italia a partire da settembre, al prezzo di 699 Euro. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Dyson.