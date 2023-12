Gatti e alberi di Natale 5 consigli per salvare le decorazioni natalizie

Come gestire il rapporto tra i gatti domestici e gli alberi di Natale: cinque consigli da seguire per limitare i danni alle decorazioni natalizie.

Come sapranno tutti coloro che vivono con un cane o con un gatto, la maggior parte degli animali domestici spesso prova un’istintiva antipatia nei confronti degli addobbi natalizi, in particolare degli alberi di Natale. Il più degli animali, semplicemente, ignorano le decorazioni; altri scelgono gli addobbi da distruggere; altri ancora si pongono obiettivi di più alto livello, puntando alla distruzione totale dell’albero stesso. Per limitare i danni alle decorazioni e agli alberi, ci sono però alcune indicazioni a cui prestare attenzione quando si vive in casa con i quattro zampe domestici, e in particolare con i gatti.

Cinque consigli per salvare il Natale: ecco cosa fare quando si vive con i gatti domestici

Ci sono alcuni consigli per fare in modo che i gatti di casa distruggano o facciano cadere gli alberi di Natale.

Spesso gli alberi di Natale vengono considerati dai gatti come ottimi nascondigli: tra i rami e le decorazioni perdere di vista un quattro zampe è semplicissimo. Nel nascondersi, però, i felini possono rovinare o rompere gli addobbi. Inoltre, le luci che ricoprono l’albero sono molto fastidiose per un gatto, tanto che spesso i felini domestici cercano di far cadere l’albero stesso.

Per evitare che i gatti distruggano decorazioni e alberi di Natale è possibile applicare cinque consigli pratici.

1. Scegliere la migliore posizione per l’albero di Natale

La scelta del luogo in cui collocare l’albero è la più importante nella decorazione della casa. Si consiglia di collocare l’albero tra alcuni supporti che possano farlo rimanere più stabile. Si può ad esempio disporre l’albero dietro ai divani in salone, in modo che attiri meno l’attenzione dei felini domestici.

2. Acquistare gli alberi dotati di un’ampia base

Perché l’albero di Natale non cada è necessario avere una base ampia e stabile per evitare che il felino domestico lo faccia cadere.

3. Realizzare l’albero in più fasi per far abituare gli animali domestici

Per far abituare i gatti è necessario realizzare l’albero in più fasi temporali. Non sorprendendo il felino domestico con un albero al centro del salotto è possibile decorarlo in più giornate, così il quattro zampe potrà mano a mano adattarsi alla nuova situazione.

4. Acquistare nuovi oggetti per i gatti per distogliere la loro attenzione dagli alberi di Natale

Comprare un nuovo giocattolo per il felino domestico è un ottimo consiglio per salvaguardare le decorazioni natalizie. Se il gatto ha la possibilità di giocare con nuovi oggetti, sarà meno attratto dall’albero e dagli addobbi.

5. Distogliere l’attenzione dei gatti dagli alberi con l’utilizzo di fragranze

L’albero di Natale può essere cosparso di fragranze che possano risultare fastidiose (ma naturalmente non nocive) per i quattro zampe. Se i rami dell’albero hanno un odore che al gatto non piace, il felino sicuramente non si avvicinerà mai.

Sono diverse gli accorgimenti che si possono mettere in atto per fare in modo che i quattro zampe rimangano lontani dalle decorazioni natalizie. (di Elisabetta Guglielmi)