tutte le caratteristiche da conoscere

Quali sono le caratteristiche degli uccelli diamantini? Cercheremo di conoscere meglio questi animali incredibilmente adorabili.

Gli uccelli sono molto apprezzati come animali da compagnia perché sono piccoli, colorati e molto buffi. Li amano soprattutto i bambini influenzati dai cartoni animati in cui si possono vedere pappagalli e ogni tipo di uccello dai colori sgargianti.

Anche nella realtà i loro colori sono molto vividi. Una specie molto ricercata da tenere in casa è quella che appartiene agli uccelli diamantini. Sono piccoli, molto colorati e dal canto leggero, perfetti per l’appartamento.

Cercheremo di conoscerli un po’ meglio indagando tutte le loro caratteristiche, dall’aspetto alle abitudini, dal canto e alle loro necessità primarie. Ovviamente, ci rifaremo, come sempre, all’opinione degli esperti del settore.

Uccelli diamantini: tutte le caratteristiche di questi eccellenti animali da compagnia

Il termine “diamantini” si riferisce ad un gruppo di uccelli passeriformi che provengono dall’Australia e dall’Africa. Spesso vengono chiamati anche con il termine “bengalini”, ma è sbagliato. Infatti, bengalini erano esemplari appartenenti ad una specie di questo gruppo, importati per primi e che, quindi, hanno poi dato il nome a tutta la famiglia.

Questi piccoli uccelli hanno dei colori meravigliosi, sono molto piccoli e per questo adatti sia per allevatori che per privati in quanto le dimensioni delle gabbie sono molto piccole.

Sono animaletti molto vispi e sempre in movimento, ma anche molto silenziosi. Come tutti gli uccelli emettono gorgoglii e richiami, inoltre cantano, ma lo fanno in modo molto contenuto. Non disturbano, non sono fastidiosi ed ecco perché molti li preferiscono come animali da compagnia, anche ai pappagalli.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Dobbiamo anche pensare che, viste le dimensioni, sono uccelli molto economici, sia all’acquisto, sia per il mantenimento. Se tanti riflettono sul costo di mantenere un animale domestico, in questo caso sono cifre veramente piccole.

Avete deciso di adottarne uno o più? Siete convinti della scelta e presto andrete in un negozio di animali? Vi sarà molto utile conoscere alcuni aspetti di questi meravigliosi uccellini.

Le specie più diffuse

Iniziamo con il dire quali sono le specie più diffuse e più comunemente allevate:

Diamante Mandarino (Taeniopygia guttata)

Diamante di Gould (Erythrura gouldiae)

Passera del Giappone (Lonchura striata domestica)

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Meno diffusi, invece:

Diamante Guttato (Steganopleura guttata)

Diamante Pappagallo (Erythrura psittacea)

Diamante Bavetta (Poephila acuticaudata)

Caratteristiche fisiche

Da adulti raggiungono una dimensione di 10-12 cm. La loro caratteristica principale è che sono molto colorati. I maschi lo sono più delle femmine. Ma in alcune specie sono esattamente uguali.

Sono dei piccoli passeri, quindi, piccolini, con un petto gonfio e un corpo arrotondato. Di solito, hanno una cosa rossa e un becco rosso nel maschio e arancione nella femmina. Il maschio può avere anche macchie arancioni sulle guance.

Vivono da 5 a 8 anni, sempre molto attivi e allegri, sempre pronti a cantare, anche se il loro canto non raggiunge il volume e la frequenza di quello dei canarini. Tuttavia, sanno intrattenere piacevolmente qualsiasi persona, dal bambino all’anziano.

L’ambiente ideale

I diamantini non sono uccelli esigenti. Possono essere tenuti nella gabbietta o nella voliera, anche sempre all’esterno. Ovviamente al riparo dalle intemperie. Tuttavia, se il clima diventa particolarmente rigido, come nel Nord Italia, allora è meglio metterli al coperto.

Non sopportano l’umidità e le temperature al di sotto dei 10 gradi. Attenzione, quindi, a non tenerli mai in cucina, luogo estremamente umido quando si prepara il cibo. Devono stare in un posto asciutto e molto luminoso.

Alimentazione

Sono uccelli granivori, che a volte vanno alla ricerca di piccoli insetti per avere una dieta completa. Quindi, è necessario acquistare il mangime apposito per uccelli esotici formato da semi. Amano la verdura come lattuga, spinaci e carote e la frutta, in particolare i mandarini e le mele.

Oltre all’alimentazione, è importante garantire all’uccello mandarino una continua idratazione con acqua fresca e sempre pulita. Anche l’abbeveratoio deve essere sempre igienizzato. Questo aspetto è fondamentale per il suo benessere e per la sua salute.