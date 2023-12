tutte le caratteristiche della razza

Conosciamo meglio una razza di cani, in particolare il Bulldog americano, analizzando il suo carattere e le sue caratteristiche.

Il Bulldog americano è una razza canina che non è riconosciuta dalla FCI, la Federazione Internazionale delle associazioni di allevatori canini. Ha origine negli Stati Uniti ed è opera di due allevatori: John D. Johnson e Allen Scott.

Si tratta di un cane di taglia grande, un molossoide molto muscoloso e dall’aspetto imponente ed imbronciato. Per questo può incutere un po’ di timore. In realtà, i cuccioli di Bulldog americano sono molto dolci e giocherelloni e da adulti si possono affezionare molto alle persone.

Qui di seguito vedremo la storia di questa razza, le sue caratteristiche principali e tutto quello che si conosce e che può essere utile per chi ama questo cane o per chi ha intenzione di adottarne uno.

Bulldog americano: tutto quello che c’è da sapere sulla razza

Iniziamo dal principio con qualche accenno storico. I britannici portarono in America alcuni esemplari di Old English Bulldog. Il governatore Richard Nicolls li addestrava per il problema dei bovini selvatici sull’isola di Manhattan. Quindi, questi cani sono sempre stati usati come cani da caccia e da guardia, oltre che per i combattimenti.

Lo sviluppo della razza si deve a John D. Johnson e Allen Scott e nel 1970 è stata riconosciuta come razza ufficiale negli Stati Uniti. Tuttavia, non ha ancora il riconoscimento ufficiale di Enci e di FCI.

Ci sono alcune varianti che differiscono dalla versione “standard”, ma in generale ha mantenuto le sue caratteristiche principali nel tempo.

Caratteristiche fisiche

La taglia dell’American Bulldog è grande, il maschio può arrivare a 70 cm di altezza, mentre la femmina a 63 cm. Il maschio può arrivare ad un peso di 54 chilogrammi, mentre la femmina a 45.

In generale abbiamo già detto che si presenta come un cane molto massiccio e muscoloso. La sua testa è larga così come il collo. Gli occhi sono rotondi e ben distanziati tra loro. Anche le orecchie hanno un’attaccatura alta e possono essere rivolte in avanti o a forma di rosa.

Il corpo è massiccio, ma abbastanza corto. La caratteristica principale è un petto molto largo e muscoloso. Se osserviamo la coda, invece, è bassa, più larga all’inizio, più stretta alla fine. Gli arti cono dritti e ben saldi sul davanti, leggermente angolati dietro. Infine, il pelo può essere di vari colori, ma sempre corto.

Carattere e stile di vita

La vita media di questo cane è di 10-15 anni. È abituato a fare molta attività fisica, è sempre attento e reagisce con aggressività se provocato. Infatti, non è un cane molto socievole. Non va d’accordo con i suoi simili o con altri tipi di animali.

Anche con il padrone può avere qualche difficoltà a legarsi, ma si lega facilmente alla famiglia, la protegge e la osserva sentendosi parte integrante di essa. È un cane molto intelligente, ma preferisce usare questa sua dote per cercare, correre e fare la guardia, non ama stare in compagnia delle persone a lungo.

Serve molto spazio all’aperto per gestire il suo carattere e il suo temperamento sempre molto attivo. Alcuni potrebbero adattarsi anche alla vita di città, ma serve uscire spesso a fare le passeggiate. Attenzione all’incontro con gli estranei: è un cane molto diffidente.

È importante, quindi, tenere presente che non è un cane adatto ad essere la prima scelta per chi non ha esperienza o per chi è anziano. Serve tanta attenzione e servono energie per educarlo e per gestirlo. Mai cadere nel pregiudizio della sua aggressività. Se educato da piccolo sa essere affettuoso e giocherellone.

Non è adatto ai viaggi, ma nemmeno ad essere lasciato tanto tempo in casa da solo. Ha un’energia che deve sfogare regolarmente e, se lasciato in casa a lungo, potrebbe sfogarla sugli oggetti distruggendoli.

Alimentazione e possibili patologie

Come tutti i cani, anche questo è molto goloso. Quindi, potremmo essere portati a dargli tanti snack e tanto cibo, ma bisogna sapersi controllare e non esagerare per il suo bene e per la sua salute.

Per l’American Bulldog è necessario affidarsi ad un veterinario per la sua dieta. Deve essere equilibrata e sana. Deve dargli tutti i nutrienti necessari per mantenersi in forma e muscoloso.

Tuttavia, è un cane che tende ad ingrassare molto facilmente ed ecco perché la sua alimentazione va controllata. Secondo gli esperti non sarebbe il caso di dargli snack fuori dai pasti. Oppure, molto raramente.

Anche se l’alimentazione è perfetta, il cane è vaccinato e sempre monitorato, purtroppo, è predisposto ad alcune malattie. Tra queste ci sono la displasia dell’anca, i problemi respiratori e le allergie.

Occorre essere preparati se si vuole adottare un cane come questo. Non ci sono cuccioli registrati con pedigree dal momento che la razza non è riconosciuta, tuttavia, un cucciolo può costare dai 400 ai 1.600 euro. Dopo la spesa iniziale per tutti gli accessori necessari, si stima che servano 50 euro al mese per il suo sostentamento.