“Trovato senza vita” Chi era la vittima dispersa durante la piena del torrente a Cantù e perché si trovava lì

Purtroppo non ci sono buone notizie in merito al pensionato disperso a Cantù in seguito alla piena del torrente. I Vigili del Fuoco, impegnati a lungo nelle sue ricerche, hanno trovato il suo corpo senza vita, a distanza dal luogo dove era scivolato in acqua. Con gli amici aveva deciso di andare a vedere il livello del corso d’acqua che saliva per il maltempo di questi giorni.

Le previsioni avevano parlato di maltempo violento in arrivo. Anche le ordinanze del Dipartimento di Protezione Civile avevano avvisato la popolazione di prestare la massima attenzione. Purtroppo il Nord Italia è stato piegato dalle forti piogge.

Le precipitazioni hanno anche fatto ingrossare corsi d’acqua che di solito hanno una portata minima, come il torrente Serenza che ha raggiunto la sua piena. Purtroppo dobbiamo raccontare anche di vittime del maltempo.

In queste ore a fare i conti con i danni pesanti del maltempo sono la Lombardia e il Veneto. A Milano non si vedeva una pioggia così intensa da almeno 170 anni. Allerta rossa, invece, tra Vicenza e Verona.

La situazione è critica un po’ dappertutto, soprattutto in Veneto, dove il Governatore Luca Zaia sta monitorando la situazione con l’aiuto della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e i Mezzi di soccorso. Nel comasco, però, una persona è deceduta cadendo in un torrente dopo il crollo di un ponticello.

Chi è il pensionato disperso a Cantù trovato senza vita

Nonostante il maltempo e l’allerta meteo, Mario Porro, un pensionato di Cantù, in provincia di Como, di 66 anni era uscito con gli amici per andare a vedere il torrente Serenza in piena. È caduto ed è stato trascinato per tre chilometri.

I Vigili del Fuoco con il reparto sommozzatori lo hanno trovato senza vita proprio così lontano dal punto in cui era stato avvistato l’ultima volta. Con gli amici era un ponticello che è crollato, facendolo cadere nel torrente. La forza della corrente lo ha trascinato via. I due amici si sono, invece, messi in salvo.

