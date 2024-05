“È uscito allo scoperto” Cristiano Iovino si mostra dopo la rissa, nel frattempo spuntano immagini inedite su Fedez: cosa sta succedendo

Vanno avanti le indagini per l’aggressione al personal trainer romano, nel quale sarebbe coinvolto anche il rapper ex di Chiara Ferragni. Cristian Iovino nelle immagini dopo il pestaggio sul settimanale Gente appare evidentemente ferito. Anche altre “foto” sono emerse in queste ultime ore. Sono quelle che ritraggono Fedez nella discoteca dove sarebbe nata la rissa che ha portato alla spedizione punitiva ai danni di Iovino.

In queste ore si parla molto del caso che ha coinvolto il personal trainer romano, salito alla ribalta della cronaca per un famoso caffè preso con Ilary Blasi (fatto che, a quanto pare, sarà oggetto di dibattito durante la separazione tra Francesco Totti e la presentatrice).

Fino a oggi non erano mai apparse foto delle ferite riportate da Cristian Iovino, dopo che un vero e proprio commando lo aveva picchiato mentre rientrava a casa, dopo una serata in discoteca. In quel locale era già scattata una rissa in cui sarebbe stato coinvolto anche Fedez.

In queste ore sono anche uscite delle immagini che ritraggono Fedez lo scorso 22 aprile, intorno alle 2.40, al The Club di Milano. Il rapper era con la guardia del corpo e ultrà del Milan Christian Rosiello e il trapper Taxi Bi.

Nelle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza si vede l’ex di Chiara Ferragni che viene calmato e portato via dalla sicurezza. Poco prima i bodyguard avevano portato via Cristian Iovino, per la rissa avvenuta pochi istanti prima. Rissa dalla quale sarebbe scaturito il pestaggio di cui è rimasto vittima sotto casa in zona Portello. Evento per il quale Fedez è stato denunciato.

Cristian Iovino, le immagini dopo il pestaggio pubblicate su Gente

Il giornale ha pubblicato infatti la prima e unica foto che abbiamo di Cristian Iovino dopo il pestaggio. Si vedono diversi segni sul volto, come un graffio sulla fronte, e le sue labbra appaiono tumefatte.

La foto risalirebbe a tre giorni dopo la rissa. Sarebbe un frame di un filmato postato sui social, in cui si vede chiaramente che qualcosa gli è accaduto. Il diretto interessato, però, non ha ancora commentato.