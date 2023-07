Trovato in condizioni critiche, il cucciolo sanguinava e tremava dalla paura.

Un cucciolo di colore bianco è stato trovato in condizioni pessime mentre ricoperto di sangue tremava dalla paura per essere stato picchiato brutalmente.

La squadra di Animal Aid Unlimited in India si è infatti precipitata sul luogo quando ha ricevuto la notizia di un cucciolo ferito gravemente e pieno di sangue.

Un povero cani riversava in condizioni pessime e sembrava che qualcuno senza alcun rimorso ne riguardo per la sua vita l’avesse picchiato brutalmente, la sua immagine è stata diffusa successivamente al suo salvataggio in rete strappano il cuore a chiunque abbia visto il suo video.

Cucciolo picchiato brutalmente tremante e ricoperto di sangue viene portato in salvo.

India, un giovane cane successivamente ribattezzato Banny dai suoi soccorritori e stato trovato in condizioni drammatiche. Banny era troppo ferito e intimorito per riuscire a muoversi, il povero cucciolo non riusciva a smettere di tremare.

E’ stata questa scena terrificante a far si che finalmente venissero chiamati i soccorsi per il cagnolino, immediatamente sul luogo è accorso il team di Animal Aid Unlimited, vedendo il terrore del piccolo i volontari sono intervenuti con cautela facendo veramente di tutto per dare al piccolo le cure di cui aveva disperatamente bisogno.

Non si conoscono le dinamiche di come Banny sia stato ridotto in quelle condizioni ne tanto meno si conosce nulla sul suo passato ma era evidente che il piccolo molto spaventato stava soffrendo tremendamente il piccolo aveva subito infatti diverse gravi ferite alla testa, le percosse gli avevano causato un notevole gonfiore.

Il cane era talmente traumatizzato da quello che gli era accaduto e infatti il cucciolo soprannominato Banny reagiva appena agli stimoli e aveva un minimo di reazione in più quando gli veniva somministrata la medicina.

Il piccolo era infatti in uno stato quasi letargico e era completamente disinteressato a ciò che gli accadeva intorno vedendo il cucciolo in questo stato i soccorritori hanno trasportato Banny immediatamente in un canile dove avrebbe potuto riposare e dove le sue numerose ferite e le infezioni potevano essere curate adeguatamente.

Grazie alle cure del canile dopo alcuni giorni l’intervento tempestivo dei veterinari sulle sue ferite hanno fatto si che anche il gonfiore iniziasse a a diminuire e Banny ha mostrato alcuni segnali di recupero.

Dopo circa 4 giorni di terapie e antibiotici il piccolo ha cominciato a mangiare di nuovo autonomamente dando speranza ai soccorritori che avrebbe potuto riprendersi completamente.

In poco tempo infatti nonostante la drammatica e tremenda esperienza vissuta il cane Banny ha iniziato ad interagire e giocare con gli altri cani del canile e anche se il suo recupero ancora non è completo il piccolo sta pian piano riacquistando la fiducia nell’essere umano e si spera che ben presto troverà un amico per sempre che lo ami e lo accudisca come merita.