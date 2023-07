Il cucciolo di dalmata non ha nessuna intenzione di farlo: il video è unico

Il cucciolo di Dalmata non ha nessuna intenzione di alzarsi dal letto: il video dei sonnellini mattutini della piccola Miss Penny conquista il web.

A chi non sarà capitato almeno una volta nella vita di non volersi alzare la mattina dal letto ma continuare a dormire ancora cinque minuti (se non di più)? Chi si sarà trovato in questa situazione comprenderà sicuramente l’atteggiamento di una tenerissima cucciola di razza Dalmata di nome Miss Penny (o semplicemente Penny), protagonista di un video condiviso su TikTok.

Il video della cucciola di Dalmata Miss Penny che non vuole alzarsi dal letto la mattina presto

Il filmato è stato condiviso dalla famiglia umana della cucciola, per la quale è stato creato un profilo TikTok che ha già milioni di follower, all’account social @penny_ the_ spotty_ dug.

Miss Penny è una cucciola di razza di Dalmata di soli tre mesi (è nata il 15 aprile di questo anno), definita dai suoi umani per i suoi modi “regali” come «Duchess of Peonies» (tradotto in italiano: «Duchessa delle Peonie»). Il video che la ritrae e che ha ricevuto il maggior numero di visualizzazioni si intitola: «Miss Penny is not a morning gal!» (tradotto in italiano: «Miss Penny non è una ragazza mattutina!»).

Nelle didascalie poste a corredo del video condiviso su TikTok si leggono le parole che la piccola Penny sembra rivolgere alla sua umana. Così si legge: «I’m sleeping, don’t bother me, I said don’t. You’re bugging me, you’re gonna pay for this when you’re asleep» (tradotto in italiano: «Sto dormendo, non disturbarmi, ho detto di no. Mi stai infastidendo, pagherai per questo quando dormirai»).

In un altro filmato, le didascalie che scorrono sopra alle immagini raccontano la routine mattutina di Penny: «Mum woke me up at 7.30am to go a walk before she started work, who does she think she is, she will not tell me what to do, I will just stare at her until she gets the hint, I decided to ignore this bitch and go back to sleep» (tradotto in italiano: «Mamma mi ha svegliato alle 7.30 del mattino per fare una passeggiata prima di iniziare a lavorare. Chi si crede di essere? Non mi dirà cosa fare, la fisserò solo fino a quando non avrà . Ho deciso di ignorare questa scocciatrice e di tornare a dormire»).

L’umana di Penny, come mostra il video, sta provando a svegliare la cucciola, ma la cagnolina non ha alcuna intenzione di alzarsi dal letto. Addormentato a pancia all’aria e coperta con un lenzuolo, Penny continua a dormire nonostante la donna la stia chiamando per farla alzare. Tenendo ben chiusi gli occhietti, la piccola si gira dall’altro lato e continua tranquillamente il suo riposino.

I cuccioli di qualsiasi specie animale hanno bisogno di dormire per molte ore al giorno. Per i cagnolini e i gattini fino a circa sei mesi di vita sono necessarie ad esempio in media venti ore giornaliere di sonno: un riposo lungo durante le ore notturne è accompagnato da numerosi e frequenti sonnellini durante la giornata. Quando la stanchezza diventa eccessiva da sopportare, i cuccioli si addormentano all’improvviso, anche se stanno giocando o mangiando. I video dell’adorabile Penny testimoniano proprio il bisogno dei cuccioli di dormire. (di Elisabetta Guglielmi)