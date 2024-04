Donna ubriaca piomba con l’auto dentro un locale, due fratellini di 5 ed 8 anni sono morti sul colpo

Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella giornata di sabato 10 aprile, nella città di Newport. Una festa di compleanno si è trasformata presto in un dramma, dopo che due fratellini di 5 ed 8 anni hanno perso la vita sul colpo.

Sull’accaduto stanno lavorando le forze dell’ordine, che hanno arrestato una donna, poiché con la sua macchina mentre era ubriaca è piombata nel locale in cui c’erano i festeggiamenti. Purtroppo nello scontro anche altre 9 persone sono state ricoverate in ospedale, per i traumi riportati.

I fatti sono avvenuti intorno alle 15 di sabato 20 aprile. In una delle stanze dello Swan Boat Club di Newport, nel Michigan. Un gruppo di amici aveva deciso di festeggiare il compleanno di uno dei loro figli in quel locale e per loro doveva essere una giornata all’insegna del relax e del divertimento. Nessuno di loro avrebbe mai immaginato purtroppo di vivere una cosa del genere.

Una donna di 66 anni del posto, che era alla guida della sua auto sotto effetto di alcol, è piombata all’interno del locale a tutta velocità. Ha percorso circa 7 metri prima di arrestare la sua corsa. I presenti si sono presto resi conto che la situazione era disperata ed hanno presto chiesto l’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine.

Le indagini per la donna che è piombata nel locale ed il decesso dei due fratellini

CREDIT: FOX61

Gli agenti, insieme ai medici sono presto arrivati sul posto. Tuttavia, per i due fratellini, il maschio di 8 anni e la bimba di appena 5 anni non hanno potuto fare nulla. Entrambi nell’impatto, sono deceduti praticamente sul colpo.

Anche altre nove per persone sono rimaste ferite, tra queste anche tre bambini. Per questo tutti li hanno trasportati d’urgenza nei vicini ospedali, per le cure del caso.

Gli agenti al momento stanno ancora lavorando su questo episodio, ma non hanno ancora reso note le generalità della donna che provocato questa strage. Da ciò che è emerso era alla guida della sua auto ubriaca e per questo hanno disposto per lei l’arresto nella casa circondariale della contea di Monroe. Lo sceriffo Troy Goodnough in una conferenza stampa, ha spiegato che ancora non si conosce la dinamica dell’incidente e nemmeno il numero delle persone presenti nel locale.