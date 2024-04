Tre ristoranti di Bangkok nella Top 10 dei 50 migliori ristoranti asiatici del 2024

L’Autorità per il Turismo della Thailandia (TAT) è lieta di annunciare che otto ristoranti di Bangkok sono stati riconosciuti dalla prestigiosa classifica Asia’s 50 Best Restaurants 2024, di cui tre nella Top 10. Questa dodicesima edizione della classifica comprende ristoranti di 19 diverse città dell’Asia. I tre ristoranti di Bangkok nella Top 10 sono Gaggan Anand al n. 3, Nusara al n. 6 e Sühring al n. 7.

Le recensioni:

Gaggan Anand: “Il leggendario chef-ristoratore indiano Gaggan Anand ha aperto il suo omonimo, nuovo ristorante nel 2020. Questo nuovo spazio più intimo porta i commensali in quella che Gaggan chiama “food opera”. La cucina teatrale alimenta un viaggio multisensoriale fatto di tatto, suono, luci, olfatto, gusto e il sesto elemento della sorpresa. Aspettatevi spezie ed erbe indiane in rivisitazioni di piatti tradizionali da mangiare con le mani. Non c’è dubbio che il ristorante nominato The Best Restaurant in Thailand 2024 offrirà un’esperienza culinaria memorabile”.

Nusara, “Inaugurato nel 2020 dallo chef Thitid ‘Ton’ Tassanakajohn insieme a suo fratello Chaisiri ‘Tam’ Tassanakajohn, Nusara onora la memoria della loro amata nonna, da cui prende il nome il ristorante. Il team fonde la storia con l’innovazione, dando vita a una cucina thailandese moderna e singolare. Preparati a provare piatti unici come il coloratissimo granchio al curry blu, il pollo al curry verde affumicato o i delicati ravioli di manzo. Al Nusara non si tratta solo di ottimo cibo, ma anche di servizio eccellente, per questo il locale ha ricevuto il Gin Mare Art of Hospitality Award 2024.”

Sühring: “Con quasi otto anni di attività, il raffinato ristorante Sühring continua a stupire tutti con la sua interpretazione elegante e moderna della cucina tedesca. Il menu degustazione creato dai fratelli gemelli Mathias e Thomas Sühring vi porta in un viaggio nell’Europa centrale attraverso i ricordi d’infanzia dei due. Aspettatevi il decapaggio, la fermentazione e la stagionatura come parte di un’esperienza culinaria unica e molto elevata”.

Gli altri cinque ristoranti inclusi nella lista di quest’anno sono Sorn al n. 11, Le Du al n. 12, Potong al n. 17, Samrub Samrub Thai al numero 29 e Baan Tepa salito al numero 42.

Maggiori informazioni su 50 migliori ristoranti asiatici del 2024: https://www.theworlds50best.com/stories/News/asias-50-best-restaurants-2024-the-list-in-pictures.html