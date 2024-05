Transazione Fedez e Iovino, cosa c’è dietro: parla la Lucarelli

Accuse, indiscrezioni, smentite, poi qualche giorno fa l’Ansa ha rivelato che tra Fedez e Iovino ci sarebbe stata una transazione il merito al caso del presunto pestaggio: “Il rapper e il personal trainer hanno raggiunto un accordo. Da quando abbiamo appreso Cristiano Iovino rinuncia a possibili azioni penali verso Fedez“.

Proprio di questo accordo ha parlato Alberto Matano ieri a La Vita In Diretta. In studio con il conduttore c’era anche Selvaggia Lucarelli, che ha fatto un analisi ed ha spiegato come mai l’accordo (Parpiglia ha svelato la presunta cifra pagata dal cantante) sarebbe molto grave dal punto di vista reputazionale per Federico.

“Cosa sta accadendo con questa transizione che è stata fatta? Accade che Fedez lì c’era. Perché altrimenti non si capisce su cosa esattamente dovrebbe trovare un accordo con Iovino. Quindi evidentemente era sul posto. Poi io non so cos’abbia fatto lì, se abbia picchiato o se abbia fatto picchiare, se invece sia stato solo uno di loro e poi abbia assistito a tutto quello che è successo. Questo noi non lo sappiamo, perché ad oggi Fedez ha negato perfino la sua presenza sul posto. Certo è che questo accordo con Iovino suggerisce che ci fosse.

Devo dire che un punto di vista reputazionale è un altro Oppenheimer, o pandoro rinforzato. Perché già era grave che avesse partecipato eventualmente a questo pestaggio, ed è forse ancora più grave dal punto di vista reputazionale, l’idea che poi abbia trovato un accordo con questo Iovino per evitare che lui denunciasse e che poi ci fosse il processo per percosse e per lesioni. Questi infatti sono due reati piuttosto gravi. Rimane quello eventuale per rissa. Perché ricordiamo che lui rimane indagato per rissa e quello è procedibile d’ufficio. Quindi nel caso venga rinviato a giudizio lui il processo se lo deve fare. Lui si era proposto come rapper anti sistema e adesso si trova così”.