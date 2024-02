Torna la Giornata dell'Orgoglio dell'Avvocatura

Sarà celebrata domani, dalle ore 15, al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, la “Settima giornata dell’orgoglio dell’appartenenza all’avvocatura e dell’accoglienza dei giovani”. Istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, la giornata ha il fine di accogliere i giovani avvocati e trasmettere loro i principi fondamentali della professione forense nonché l’orgoglio di ‘essere’ Avvocati”. All’evento parteciperanno, oltre alle autorità, i presidenti degli altri Ordini degli avvocati del Distretto di Palermo. Nel corso della cerimonia, presentata dalla giornalista Elvira Terranova, saranno premiati gli avvocati che hanno maturato cinquant’anni e sessant’anni di carriera. Ecco l’elenco dei premiati per i 60 anni di carriera: l’avvocato Nicola Alfano, l’avvocato Salvatore Blandi, l’avvocato Armando Fallica, l’avvocato Francesco Mormino e l’avvocato Diego Ziino. Per i 50 anni di carriera verranno premiati: l’avvocato Antonino Agnello, l’avvocato Giuseppe Bondì e l’avvocato Armando Profita.

Parteciperanno alla Giornata, tra gli altri, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, Dario Greco, il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, il Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, il sindaco Roberto Lagalla, il Presidente della Corte d’Appello Matteo Frasca, il Procuratore capo Maurizio de Lucia.

Nel corso della cerimonia Elvira Terranova modererà il talk ‘Una giustizia al servizio del Paese?’, a cui parteciperanno il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, il Procuratore generale Lia Sava, il Presidente del Tribunale Piergiorgio Morosini, il Presidente del Cnf Francesco Greco e il Segretario dell’Organismo Congressuale Forense Accursio Gallo. ell’occasione della Settima Giornata dell’Orgoglio dell’Avvocatura sarà anche attribuita le Toghe d’oro a chi ha conseguito il voto più alto all’esame d’abilitazione e verranno consegnate delle borse di studio a giovani praticanti in ricordo di avvocati che sono venuti a mancare: Francesco Crescimanno, Giovanni Natoli, Santi Geraci, Donato Messina e Andrea Ajello. E sarà consegnato il Premio alla memoria dell’Avvocato Maurizio Bellavista. Sempre domani sarà consegnata una borsa di studio per la Scuola Forense Parlavecchio e il Premio ‘Legalità Fiscale’ per i neo abilitati avvocati tributaristi di Palermo. Concluderà l’evento l’impegno solenne dei Giovani Avvocati.