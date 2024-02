Annalisa al Festival di Sanremo 2024 ha portato un’altra hit che ha conquistato sia il terzo posto nella classifica della sala stampa, sia…Barbara d’Urso!

Grazie di cuore ❤️ — ANNALISA (@NaliOfficial) February 7, 2024

Annalisa omaggia Bellissima, Mon Amour e Ragazza Sola nel video Sinceramente

Il brano probabilmente farà parte del nuovo album, ma nonostante questo Annalisa ha comunque voluto collegare Sinceramente alle sue precedenti hit. E lo ha fatto col video ufficiale diretto da Giulio Rosati.

Nel nuovo video, infatti, Annalisa si auto-cita sfoggiando prima il look di Bellissima, poi la parrucca di Mon Amour e infine quella bionda di Ragazza Sola.

Eccolo:



Bellissima, Mon Amour e Ragazza Sola nel corso dell’ultimo anno le hanno fatto conquistare in tutto ben nove dischi di platino: quattro il primo, altri quattro il secondo, uno l’ultimo. Riuscirà Sinceramente a fare gli stessi numeri?

Sinceramente | Annalisa | Testo

Mi sveglio ed è passata solo un’ora

Non mi addormenterò

Ancora otto lune nere e tu la nona

E forse me lo merito

La vuoi la verità

Ma quale verità

Ti dico la sincera o quella più poetica

Mi sento scossa ah

Ma quanto male fa

Come morire

Ma non capita

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

E mi piace quando quando quando quando piango

E anche se poi cadesse il mondo

Non mi sogno di morire di sete

Sto tremando sto tremando

Sto lasciando dei chiari di luna indietro

E tu non sei leggero

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Solo tu

Tu spegni sigarette su velluto blu

Mi lasci sprofondare prima

E dopo su

Appena mi riprendo

Ti lascio un messaggio

Adesso

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

E mi piace quando quando quando quando piango

E anche se poi cadesse il mondo

Non mi sogno di morire di sete

Sto tremando sto tremando

Sto lasciando dei chiari di luna indietro

E tu non sei leggero

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Ma sono solo parole

E dopo il vuoto

Sono bagliori

Non è oro

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Sinceramente

Tua

Sinceramente

Tua

E non hai mai capito

Quando quando quando quando

Quando mi sento male

Quando quando quando quando

Sai già che è tanto

Se ti mando mando mando mando solo un messaggio

Due parole

C’è scritto sul finale

Sinceramente

Tua