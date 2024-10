Il mistero della scomparsa di Flavia Mello Agonigi a Pontedera: ‘Devo incontrare qualcuno’

Flavia Mello Agonigi, una donna di 54 anni originaria del Brasile e residente a Pontedera, Pisa, è scomparsa nella notte tra l’11 e il 12 ottobre dopo aver trascorso la serata nella discoteca Don Carlos a Chiesina Uzzanese. Prima di uscire, ha salutato un’amica, menzionando che doveva incontrare una persona. Le ricerche sono in corso e la Procura di Pisa ha avviato un’indagine per omicidio contro ignoti, escludendo sempre più l’ipotesi dell’allontanamento volontario. Le amiche, il marito Emiliano e i legali affermano che Flavia era serena e non aveva motivi per sparire.

Emiliano ha dato l’allerta dopo che la moglie non è tornata a casa. Il giorno successivo alla sua scomparsa, la polizia ha perquisito l’appartamento della donna, sequestrando tra le altre cose un computer. Flavia non si era nemmeno fatta sentire in occasione del suo compleanno e i contatti con la famiglia in Brasile, in particolare con le sorelle, sono stati interrotti.

L’ultimo avvistamento di Flavia risale alla sua uscita dalla discoteca, dove è stata vista andare verso il parcheggio da sola intorno all’1:30. Una testimonianza ha confermato che la targa della sua auto è stata ripresa in Valdera, nella zona di Santo Pietro Belvedere, e il suo telefono ha agganciato una cella nella stessa area, lontano dalla sua abitazione. Flavia era solita frequentare locali sia da sola che in compagnia di amiche.

Ad oggi, non ci sono notizie sulla donna e la sua automobile, un’Opel Mokka Elegance color argento con targa GK436CY, non è stata ritrovata. Indossava un vestito lungo nero, scarpe da tennis nere e una borsa di pelle nera. Ha anche un tatuaggio di un ragno e una mosca sul collo e il braccio sinistro interamente tatuato con teschi. Possiede due cellulari, entrambi risultati spenti sin dalla sua scomparsa, e non ha utilizzato né il passaporto né il conto corrente. Gli amici e i familiari continuano a sperare per un suo rapido ritrovamento.