I tifosi avversari su X non perdonano

Douglas Luiz si trova a dover affrontare una situazione difficile dopo la partita Juventus-Lazio, in cui la sua casa è stata svaligiata. I ladri sono entrati nell’abitazione del centrocampista della Juventus, portando via orologi e preziosi per un valore che si stima a centinaia di migliaia di euro. Tra gli oggetti rubati ci sono anche gioielli appartenenti alla compagna di Luiz, Alisha Lehmann, calciatrice della Juventus Women.

La notizia del furto ha rapidamente fatto il giro dei social, soprattutto su X, dove i tifosi hanno iniziato a discutere gli eventi controversi accaduti durante la partita. Secondo il direttore sportivo della Lazio, Angelo Mariano Fabiani, Douglas Luiz avrebbe dovuto essere espulso per un “pugno” dato a Patric, calciatore della Lazio. Le immagini televisive mostrano un contatto tra i due, con Luiz che colpisce la schiena dell’avversario. Anche se non si tratta esattamente di un pugno, il VAR avrebbe potuto esaminare la situazione.

Il brasiliano non ha avuto un impatto positivo nel match, chiudendo la partita con un’ammonizione per un fallo su Rovella. Dopo la partita, la vicenda del furto è diventata un pretesto per molti utenti di commentare gli episodi di gioco. Un utente ha osservato: “Se l’arbitro lo avesse mandato a casa in anticipo (come doveroso!), magari tutto questo non sarebbe successo!”, sottintendendo una sorta di giustizia poetica. Altri commenti sarcastici continuano, come “Godo, ti è andata bene in campo.. un po’ meno fuori”, oppure “Non c’è più rispetto neanche tra colleghi”. C’è anche chi ipotizza, in modo ironico, che il furto sia stato orchestrato da ultras laziali infuriati per la mancata espulsione di Luiz mentre il punteggio era ancora sullo 0-0.

La situazione complessiva mette in luce non solo la sfortuna del calciatore al di fuori del campo, ma anche l’intensa pressione e le controversie che circondano le partite di alto profilo come quella fra Juventus e Lazio.