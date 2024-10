Concerto con i Poveri 2024: Hans Zimmer dal vivo per una serata di solidarietà e musica

Il 7 dicembre 2024, l’Aula Paolo VI in Vaticano ospiterà la quinta edizione del “Concerto Con i Poveri”, un evento di musica dal vivo che combina bellezza artistica e solidarietà sociale. Quest’anno, la manifestazione avrà come protagonisti il compositore premio Oscar Hans Zimmer, insieme a Mons. Marco Frisina e Dario Vero, con la partecipazione della violoncellista candidata ai Grammy Tina Guo. Zimmer è un noto compositore con oltre 500 progetti nel suo curriculum, tra cui colonne sonore per film, serie TV e videogiochi, accumulando quasi 30 miliardi di dollari al botteghino. Ha vinto due premi Oscar, tre Golden Globe e un BAFTA.

Il “Concerto Con i Poveri” ha avuto inizio nel 2015 da un’idea di Riccardo Rossi e Gualtiero Ventura ed è organizzato da Nova Opera. Questo evento ha come obiettivo di celebrare la bellezza attraverso la musica, promuovendo valori di carità e inclusione. Sabato 7 dicembre, alle 17:30, l’Aula Paolo VI accoglierà un pubblico di 8.000 persone, compresi 3.000 indigenti invitati direttamente dal Dicastero per il Servizio della Carità. Le associazioni di volontariato, come la Caritas di Roma e la Comunità di Sant’Egidio, partecipano attivamente per garantire la presenza dei più bisognosi.

La giornata inizierà con un’udienza privata al Papa per artisti e partner, evidenziando il significato dell’evento. Il concerto vedrà Zimmer suonare i suoi brani più celebri alternandosi con Mons. Frisina, che presenterà alcune sue composizioni per film religiosi, accompagnati da 70 musicisti della Nova Opera Orchestra e 250 cantanti del Coro della Diocesi di Roma. Dario Vero dirigerà alcune opere di Zimmer con la partecipazione di Tina Guo.

Al termine del concerto sarà offerta una cena d’asporto ai 3.000 ospiti speciali, segno tangibile di solidarietà. La partecipazione al concerto avverrà tramite inviti, i quali saranno disponibili dal 18 novembre 2024 sul sito ufficiale dell’evento. Gli inviti conterranno un QR code per il controllo accessi il giorno dell’evento, garantendo una gestione organizzativa efficiente. Questo concerto rappresenta un importante incontro tra musica e carità, favorendo una riflessione sulla condizione dei più deboli.