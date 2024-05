Winnes Localizzatore GPS Tracker 4G GPS per Auto/Veicoli/Moto/Nave/Camion/Flotta Antifurto con Geo-Fence Allarmi multipli Magnete Potente APP Website Gratuita,80 Giorni Standby(TK915 4G)

79,98€

Descrizione prodotto

Winnes 4G GPS Tracker Auto Localizzatore GPS Locator IP67 con Magnetico per Auto/moto/camion 4G TK915

GPS con 4G LTE

Questo TK915-4G è l’ultimo localizzatore GPS 4G che può funzionare perfettamente nei paesi del mondo..Antenna GSM integrata, GPS.Supporta la trasmissione di dati di rete Internet SMS/GPRS//LTE.

Imposta più funzioni come sicurezza, monitoraggio, allarme di emergenza e gestione nel suo insieme.

Tracciamento continuo automatico.

Facile da installare

Il GPS è dotato di un forte magnete incorporato di 6 pezzi.

Grazie al potente magnete.È molto facile da installare e può essere attaccato a qualsiasi superficie metallica in pochi secondi.

Non è facile da staccare.

Non sono necessari passaggi di installazione troppo complicati, chiunque può installare facilmente Questo 4G TK915 GPS.

Geofencing

Impostare un geo-recinto per consentire al tracker di limitare i suoi movimenti all’interno di una determinata area.

Quando il dispositivo esce o entra in quell’area, il GPS invia un avviso all’app e al server web. Il design di facile utilizzo aiuta a individuare meglio la traccia dell’attività GPS.

È possibile impostare più geo-recinti contemporaneamente.

GPS+LBS 2 modalità di posizionamento

Doppio tracciamento GPS in tempo reale.

Basato sulla rete GSM/GPRS esistente e sui satelliti GPS, il tracker può localizzare e monitorare qualsiasi obiettivo remoto tramite APP e PC. Utilizza la più avanzata tecnologia di doppio posizionamento GPS e AGPS con una precisione di posizionamento fino a 5 metri.

Riproduzione del percorso storico

L’APP e il server web possono registrare i dati caricati dal dispositivo per un massimo di 6 mesi. È possibile riprodurre il percorso storico in qualsiasi momento! È anche possibile scaricarlo dal sito web.

Sull’APP è possibile visualizzare anche i percorsi storici per date specifiche.

Rraltime Tracking

Gestite/tracciate il vostro GPS online con l’APP Winnes GPS, ovunque vi troviate.

Supporta più dispositivi per gestire il GPS contemporaneamente : 1- Smartphone 2 – Tablet 3 – PC

È possibile visualizzare la posizione del GPS e la distanza tra la propria posizione e il GPS.

Gestisci più tracker GPS

Possiamo creare liberamente un account per te, in modo da poter controllare più dispositivi contemporaneamente su APP/Sito web. Molto adatto per la gestione della flotta. APP è compatibile con il sistema Android/iOS.

Qualsiasi domanda può essere rivolta al supporto tecnico: Whatsapp (+8615200963282)

Applicazioni

Auto, Camion, Motore, Rimorchio, Escavatore, Api, Barche / Navi, Borsa, Strumenti, Anziani, Scolari, Animali, Escursionisti, Sedie a Rotelle ecc.

Batteria: Batteria al litio ricaricabile da 3,7V 7800 mAh Taglia:110mm x 77 mm x 27 mm / Peso:300g La confezione include: 1x Localizzatore GPS, 1x Cavo dati USB, 2x Adattatore per Sim , 1x Manuale

Multiple Modalita i Allarme

Allarme a vibrazione/Allarme Velocità Eccessiva/Avvisi mobili

Grazie al sensore di vibrazioni integrato, riceverete un avviso via SMS quando la vostra auto vibra. Se il tracker rimane fermo per più di 5 minuti, il GPS invia un messaggio di testo di avviso di vibrazione non appena rileva una vibrazione.Quando il veicolo supera la velocità impostata, il localizzatore GPS invia un messaggio di avviso di velocità eccessiva al telefono. Quando la vostra auto viene spostata, riceverete avvisi mobili tramite il numero di Admin e l’App che avete impostato.

Allarme batteria scarica – Il tracker invia un messaggio di avviso quando la batteria del tracker è inferiore al 20%. Modalità sleep Modalità di risparmio energetico

【4G Network】 Winnes TK915 4G GPS Tracker nuovo aggiornamento tecnologico. 4G LTE copertura completa dell’UE e del mondo, i vantaggi del tracker includono bit precisi in tempo reale e fino a 6 mesi di storia e la capacità di definire geo-recinzioni. Può essere utilizzato come protezione antifurto per auto, barche, escavatori, container, ecc.

【Funzioni principali】 monitoraggio in tempo reale, geo-fencing, visualizzazione storica del percorso, modalità di risparmio energetico, allarme a goccia, allarme batteria scarica, allarme vibrazione, allarme velocità, ecc. Il localizzatore GPS ha un design impermeabile IP65, antipolvere e antiurto e non ha paura della pioggia.

【Grande capacità della batteria】 il GPS per auto ha una batteria integrata da 7800 mAh che può durare fino a 90 giorni in modalità standby, in modo da poter proteggere meglio i tuoi oggetti preferiti. È possibile controllare il livello della batteria in qualsiasi momento nell’app.

【Posizionamento accurato in tempo reale】 il dispositivo di localizzazione dispone di una posizione che può essere aggiornata nell’app ogni 1 minuto, opzionalmente ogni 30 secondi o ogni 3 minuti, con una portata precisa da 5 metri a 15 metri. Ottieni il monitoraggio in tempo reale sul tuo telefono, tablet o PC senza costi aggiuntivi, basta inserire una scheda SIM con traffico dati e funzione SMS, impostare l’APN e usarlo.

【Forte magnetico- Facile da nascondere e installare】 — Design nero, facile da nascondere e installare. Ha 5 magneti costruiti con magneti super forti, che possono essere facilmente installati su sedili, cappe, telai metallici e altri oggetti.

【Servizio di qualità】l’ultimo supporto tecnico, con il nostro team, è possibile utilizzare l’app e l’accesso web gratuitamente per tutta la vita. Puoi aggiungere o rimuovere gli ID in modo indipendente, più conveniente e privato. Se avete domande, non c’è bisogno di correre per un rimborso.Si prega di non tirare a contattarci tramite Amazon o indirizzo e-mail: min@yunangshop.com