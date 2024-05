Quando esce iOS 17.5? Ecco la possibile data di lancio dell’aggiornamento

Solo qualche giorno fa, Apple aveva confermato che iOS 17.5 è ormai imminente. Ebbene, nella serata di ieri Apple ha nuovamente ribadito che l’aggiornamento sarà disponibile a breve.

Il colosso di Cupertino, nella fattispecie, ha pubblicato ieri la Release Candidate di iOS 17.5 ed iPadOS 17.5, ovvero le versioni che poi saranno disponibili agli utenti. Questa tabella di marcia lascia intuire che la pubblicazione dell’aggiornamento è ormai imminente e seguendo quanto fatto da Apple in passato, possiamo facilmente intuire che iOS 17.5 ed iPadOS 17.5 sarà disponibile il 13 o il 14 Maggio 2024, vale a dire la prossima settimana.

Tra le principali novità che saranno disponibili con iOS 17.5, segnaliamo la possibilità di installare le applicazioni direttamente dai siti web, grazie al sistema “Web Distribution”. Questa feature era stata già preannunciata in precedenza ed Apple l’aveva data come in arrivo su iPhone ed iPad durante la primavera.

Aggiornamento per il widget del Podcast, che cambierà colore adattandosi alle palette di colore utilizzate nella copertina del programma.

Gli utenti interessati possono già scaricare la Release Candidate di iOS 17.5 direttamente dal menù Impostazioni ed il pannello “Aggiornamenti software”. Qui basta attivare il profilo beta pubblico ed il gioco è fatto. Ciò vale sia su iPhone che iPad.