TomTom GO 620 Navigatore Satellitare per Auto – 6 Pollici, Chiamata in Vivavoce, Siri & Google Now, Aggiornamenti da Wi-Fi, Mappe del Mondo, Messaggi dello Smartphone, Schermo Capacitivo, Nero

249,90€ - 159,95 €

(as of Apr 28, 2024 00:20:33 UTC – Details )

Prezzo:





TomTom GO 620 Navigatore Satellitare per Auto – 6 Pollici, Chiamata in Vivavoce, Siri & Google Now, Aggiornamenti da Wi-Fi, Mappe del Mondo, Messaggi dello Smartphone, Schermo Capacitivo

Pile ‏ : ‎ 1 Polimero di litio (Tipo di pila necessaria)

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 3,4 x 3,4 x 3,4 cm; 262 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 1 settembre 2016

Produttore ‏ : ‎ TomTom

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B01L8NDGOE

Numero modello articolo ‏ : ‎ 1PN6.002.03

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

Aggiornamenti via Wi-Fi: ottieni le ultime mappe e software per il tuo TomTom GO attraverso il Wi-Fi integrato

Messaggi smartphone e compatibilità con Siri e Google Now: il tuo TomTom GO può leggere i messaggi dal telefono, senza l’utilizzo della mani

Inoltre puoi attivare e parlare con Siri o Google Now

Previsione delle destinazioni: TomTom GO impara le tue abitudini e prevede quando è probabile che vorrai andare in una destinazione salvata in My Places

Chiamate in vivavoce: il tuo TomTom GO è progettato per permetterti di gestire le chiamate in vivavoce con un’alta qualità in auto

Mappe mondo, TomTom Traffic, TutorandAutovelox a vita: Scarica le mappe del mondo, ottieni informazioni sul traffico in tempo reale e aggiornamenti regolari sulla posizione di autovelox fissi e mobili