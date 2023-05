Tina Turner, The Best: il significato del testo della canzone più famosa della carriera da solista della regina del rock and roll.

Sembra incredibile che la canzone più celebre in una carriera di oltre cinquant’anni ad altissimi livelli, con almeno una hit nella top 40 nella classifica del Regno Unito per sette decadi consecutive, sia in realtà una cover. Ma forse anche in questo sta la grandezza di Tina Turner. Una cantante nata e rinata più volte, una sorta di fenice della musica internazionale in grado di volare con agilità dall’R&B al pop, dalla dance al soul, senza mai smettere di bruciare. Per questo, per molti, è stata la migliore. E per questo, per quasi tutti, The Best rimarrà la sua canzone simbolo. Scopriamo insieme il significato di questo brano.

La storia di The Best di Tina Turner

Per molti è ‘simply the best’, erroneamente. Il merito è di un ritornello talmente potente da incidere quella frase nella mente di tutti coloro che l’hanno ascoltata almeno una volta. Canzone composta da Mike Chapman e Holly Knight, inizialmente per Bonnie Tyler, che la interpretò nel 1988, venne portata al successo solo un anno dopo dalla straordinaria regina del rock and roll.

Tina Turner

Fu proprio la sua magnifica interpretazione, con l’aggiunta di alcune modifiche da lei richieste, a far spiccare il volo a un brano che aveva il potenziale per diventare una hit. Lo ha raccontato lo stesso autore: “Mi disse che si dovevano apportare alcune modifiche e che aveva bisogno di un modo per salire con la voce sul finale. Così la riscrivemmo, e fu strano, visto che si trattava di una canzone già pubblicata. Quando l’ho scritta con Mike era una bella canzone, non pensavo che sarebbe diventata una hit“.

Tra le modifiche richieste esplicitamente da Tina, anche l’aggiunta di una parte suonata da un grande nome della musica internazionale, Edgar Winter, che inserì una parte di sassofono nel brano. E realizzò una vera magia.

Il significato di The Best

Dal punto di vista testuale Tina non chiese alcuna modifica, ma diede forza a delle parole in grado di imprimersi nel cuore degli ascoltatori con sensazioni molto diverse da quelle che solo un anno prima aveva saputo regalare Bonnie Tyler.

Il testo di The Best racconta un amore totale. La protagonista è una donna che ritiene che il miglior posto in cui può stare è tra le braccia del suo uomo. Un uomo di cui è perdutamente innamorata, in maniera profonda e sincera, al punto da ritenerlo il migliore essere umano che abbia mai incontrato. Un amore che sa quasi di magia, di incantesimo per portare alla perdizione la protagonista. E che trasforma il sentimento in un sortilegio di rara potenza.

Di seguito il video con il testo e la traduzione di The Best: