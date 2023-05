Francesca Michielin festeggia 10 anni di carriera con Cani sciolti

Francesca Michielin, Cani sciolti: lo speciale dedicato ai suoi primi dieci anni di carriera, in onda su Sky.

Cani sciolti non è solo l’ultimo album di Francesca Michielin, ma anche il titolo di uno speciale dedicato alla cantautrice di Bassano del Grappa. Ex stella di X Factor, oggi conduttrice del talent di Sky, l’artista ha saputo negli ultimi anni diventare una grande stella della musica italiana, e anche per questo potrà festeggiare con i suoi fan il traguardo della prima decade nel mondo della musica con uno speciale in onda su Sky Arte.

Francesca Michielin: uno speciale su Sky per i dieci anni di carriera

Stella della musica italiana, ma anche artista simbolo della sua generazione, tra le principali alfiere della lotta per la salvaguardia dell’ambiente, Francesca sarà protagonista di uno speciale a lei dedicato, intitolato Francesca Michielin. Cani sciolti, in onda su Sky Arte, in simulcast su Sky Uno e in streaming solo su Now.

Francesca Michielin (ph. Andrea Bianchera)

L’appuntamento è per il 29 maggio alle ore 21.15. La cantautrice ripercorrerà attraverso quattro straordinarie esibizioni dal vivo la sua carriera, cantando ancora una volta alcuni dei suoi brani più amati e significativi, e racconterà per la prima volta alcuni aneddoti personali sui momenti che hanno trasformato il suo sogno di ragazzina in una splendida realtà.

Cosa vedremo in Cani sciolti

Le esibizioni dal vivo della cantautrice di Bassano del Grappa saranno tratte dalla tappa di Padova del suo tour bonsoir! – Michielin10 a teatro, un giro di concerti prodotto e organizzato da Vivo Concerti e che ha fatto seguito all’uscita dell’album Cani sciolti negli scorsi mesi.

Un modo unico per raccontare la sua musica, la sua arte e le sue idee sulla vita partendo da alcuni aneddoti interessanti e da alcune canzoni significative. Senza dimenticare nulla del suo passato: il rapporto, a volte conflittuale, tra la sua abitudine alla vita di provincia e lo shock del trasferimento in una grande metropoli, o il suo coraggio di mettersi sempre in gioco, di esprimersi in ogni contesto, anche quando gli occhi di tutti erano puntati su di lei, le matite pronte a stroncare ogni sua parola.

Sarà quindi un modo per conoscere un altro lato di Francesca, forse più vero e sincero, e per condividere con lei le emozioni di ieri, di oggi e le ingenuità che l’hanno resa uno dei personaggi più amati della nostra musica. In attesa di rivederla sul palco con il tour L’estate dei cani sciolti.