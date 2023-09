Tommaso Paradiso, Sensazione stupenda: il significato del testo della canzone e la reunion con Marco Rissa.

Nuovo album in arrivo, nuovo singolo per Tommaso Paradiso. Dal 6 settembre è disponibile per tutti i suoi fan il nuovo brano Sensazione stupenda, title track del disco in arrivo nelle prossime settimane. Un lavoro in cui si sentono forti i richiami al passato da Thegiornalisti del cantautore romano. E non solo per la produzione del consueto e fedelissimo Matteo Cantaluppi, ma anche per la reunion a lungo attesa con il chitarrista Marco Rissa.

Che stiano per tornare i Thegiornalisti, uno dei gruppi di maggior successo dell’ondata Itpop della seconda metà degli anni Duemiladieci? In attesa di una risposta definitiva, scopriamo insieme il possibile significato del testo di Sensazione stupenda.

Tommaso Paradiso, Sensazione stupenda: il significato del testo

Attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, il cantautore di Prati ha voluto spiegare in qualche modo il senso di Sensazione stupenda, pur senza voler spiegare nel dettaglio il significato del testo, per non frenare la fantasia dei suoi ascoltatori. Dopo averla definita la classica canzone che apre un album, e magari anche un concerto, l’artista ha aggiunto un chiave di lettura.

Tommaso Paradiso

“Posso solo suggerirvi che per me questa canzone è stata ed è una liberazione, fare pace col negativo e saperlo trasformare in una sensazione stupenda“, ha scritto l’artista, lanciando però un velato messaggio colto solo da alcuni fan di vecchia data. Quel fare pace col negativo va infatti a collegarsi con una successiva foto pubblicata sui social, insieme a un vecchio amico.

Di seguito il video con il testo di Sensazione stupenda:

Il ritorno dei Thegiornalisti

Dopo molto tempo, Tommaso è tornato a pubblicare una foto in compagnia di Marco Antonio Musella, il ‘Rissa’ che suonava la chitarra nei Thegiornalisti, gruppo guidato da Paradiso fino al 2019 e completato alla batteria da Marco Primavera. Una reunion a lungo attesa, vista anche la rottura rocambolesca del settembre 2019, avvenuta pochi giorni dopo aver realizzato il sogno di suonare al Circo Massimo.

Che i rapporti tra Tommaso e Musella non si fossero completamente deteriorati era d’altronde stato confermato dallo stesso Marco attraverso un post su Instagram pubblicato nel 2020, un anno dopo il grande evento romano. E la conferma definitiva del prosieguo della loro amicizia arriva anche dall’annuncio della presenza di Marco alla chitarra nel prossimo tour nei palazzetti di Tommy.

Insomma, i Thegiornalisti non stanno per tornare, ma in qualche modo un’eco della loro vecchia musica potrebbe tornare a sentirsi nella nuova produzione da solista dello stesso Paradiso. Anche se in verità quell’eco lì non è mai svanita.