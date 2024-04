Tihany, meravigliosa terra della lavanda ungherese

Lunghe distese di colore lilla e viola, un profumo intenso e avvolgente, un’atmosfera fiabesca: è così che, nei mesi più caldi, Tihany accoglie i suoi visitatori. Famosa per la vastità dei campi di lavanda che i turisti amano visitare per rilassarsi, immergersi nella natura e raccogliere scatti memorabili, la città ospita una caratteristica Abbazia Benedettina e celebra il famoso fiore con un festival, musei, prodotti benefici e chicche gastronomiche per i palati più curiosi. La lavanda raccolta a Tihany ha un contenuto di oli essenziali superiore a quello della pianta francese, grazie alla particolare natura peninsulare della regione che è considerata uno dei luoghi più ricchi di ore di sole in Ungheria.

Il gioiello del Lago Balaton, che, anno dopo anno, incanta sempre più turisti con le sue bellezze naturali e i suoi tesori architettonici, ospita il Festival della Lavanda che si svolgerà dal 21 al 30 giugno. Durante tutta la settimana estiva, la pianta profumata è protagonista indiscussa e i visitatori sono invitati a partecipare allaraccolta della lavanda, iniziative a tema, alle mostre e ai tour guidati. Il programma prevede l’osservazione della distillazione, l’acquisizione delle conoscenze necessarie per la coltivazione della lavanda e la scoperta della vasta gamma di prodotti che ne derivano.

Per coadiuvare il benessere della mente e del corpo, gli oli essenziali di lavanda e i tè sono spesso utilizzati per ridurre lo stress o promuovere il sonno ristoratore. Ancora, i saponi sono popolari nella cura della pelle grazie ai loro effetti lenitivi e anche altri cosmetici come lozioni, creme per il viso o shampoo offrono benefici calmanti a coloro che li utilizzano. Anche nelle tante offerte culinarie della città, come nei pressi dell’Abbazia Benedettina (la prima a coltivare la pianta secoli fa), si trovano delizie dedicate al fiore lilla. Qui, i visitatori potranno trovare, e assaporare, caffè e cappuccino alla lavanda, dolci, limonate viola e cocktail frizzanti.

Tihany, grazie al suo fascino senza tempo e la sua attrazione floreale, si conferma come una destinazione imperdibile per chiunque desideri esplorare la bellezza e la cultura dell’Ungheria. Con i suoi campi di lavanda che si trasformano in un mare viola, questa pittoresca città sul Lago Balaton offre un’esperienza unica che resta impressa nella memoria di chiunque abbia il privilegio di visitarla. E per coloro che vogliono conoscere di più sul territorio, la regione ungherese nasconde attrazioni uniche come: la Casa della Paprika,dove si può scoprire la tradizione della lavorazione della spezia; la Casa della Lavanda al Centro visitatori; il “Viaggio nel tempo profumato”, una interattiva e gratuita presso la Casa dei Profumi; La Casa delle Bambole di porcellana; itinerari escursionistici e il giro in traghetto sul Lago Balaton.