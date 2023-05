Taylor Swift difende una fan da un addetto alla sicurezza: “Lasciala stare, smettila!”

Negli anni Taylor Swift ha sempre dimostrato di tenere molto ai suoi fan e l’ha confermato anche durante la data di Filadelfia del suo The Eras Tour. Durante l’esibizione di Bad Blood la popstar (che sta uscendo c on Matty Healy) si è accorta che un addetto alla sicurezza se la stava prendendo in modo esagerato con una ragazza che non stava facendo nulla se non cantare e divertirsi. Nel bel mezzo dell’esibizione la Swift si è messa a gridare: “Lei è ok! Guarda che non sta facendo nulla. Hei smettila. Stop“.

Taylor Swift regala dei biglietti alla fan e alle sue amiche.

Il filmato di Taylor che difende la sua fan è diventato virale su Twitter e TikTok. Per questo motivo la ragazza in questione ha deciso di uscire allo scoperto e raccontare quello che è successo. A quanto pare l’addetto alla sicurezza è stato allontanato mentre la fan e le sue amiche si sono beccate dei biglietti gratis per il concerto successivo della Swift. Tutto sommato è finita bene.

“Eccomi io sono la ragazza a cui parlava Taylor ieri sera. Nelle clip si vede Taylor che ci difende dal palco. Vi dico quello che è accaduto e che non sapete. L’addetto alla sicurezza in qualche modo ci stava perseguitando. Ripeteva di non toccare le transenne, non agitarci, non urlare. Ogni volta che facevamo qualsiasi cosa o movimento lui era lì dal nostro gruppo. Noi stavamo solo ballando e divertendoci senza infastidire nessuno. Vi assicuro che non facevamo nulla di sbagliato. E Taylor ha notato che io mi stavo solo divertendo e che non stavo affatto esagerando. All’addetto non è piaciuto, ma lui è stato scorato fuori. Mentre Taylor ci ha fatto avere dei biglietti per lo show di stasera e ce li ha regalati”.