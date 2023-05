Rocco Siffredi svela perché non è andato ospite da Fedez a Muschio Selvaggio

La scorsa settimana Fedez, parlando degli ospiti che gli hanno detto ‘no’ per il suo podcast Muschio Selvaggio, ha fatto il nome di Rocco Siffredi. “Rocco Siffredi? Abbiamo provato ad invitarlo ragazzi. Lui ci ha chiesto gli sghei, ma noi non paghiamo gli ospiti“.

Una dichiarazione che ha fatto il giro del web e che è arrivata alle orecchie del diretto interessato che – fra le pagine di MowMag – ha così replicato:

“Ha bisogno di farsi pubblicità. Fedez ha detto la verità: lui si fa ospitare dappertutto gratis, ma a me chiedeva che mi pagassi pure l’aeroplano. Ma se ne vada dove dico io. Lui, ovunque si trova, vuole l’ospitalità e ville da 100mila euro al mese… ma gratis. Lo so perché una era la villa di un mio amico. E gratis solo perché si chiama Fedez. Invece, se ti chiama lui, ti devi pagare anche l’aereo e l’hotel? Ma, qualche anno fa, lui non prendeva in giro i “comunisti col Rolex”? Adesso invece è lui che fa la figura del sinistroide arricchito, che va a sbafo ovunque. Ma quando c’è da cacciare un euro…”.