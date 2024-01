Tananai e la foto da grasso su Instagram, i follower attaccano

Tananai pubblica una foto ritoccata, si mostra grasso e ‘rilassato’: l’immagine pubblicata dal cantante su Instagram non piace a tutti. Anzi, l’approccio con cui viene presentata una persona in sovrappeso non piace a molti follower. “Spero di rimettermi in forma per l’ospitata a Sanremo, mannaggia ad Amadeus, mi stavo rilassando”, scrive Tananai nel post abbinato alla foto. Una ragazza pubblica un commento che riscuote una valanga di like bocciando la scelta dell’artista: “Fammi capire: se fossi realmente diventato una persona grassa? Vuol dire che non potresti più fare musica, scrivere belle canzoni e andare a Sanremo? Vuol dire che ti vergogneresti a farti vedere in tv, che tra l’altro allarga? Vuol dire che non potresti più riempire gli stadi con tutti i tuoi fan che cantano le canzoni a squarciagola? Interesting. Spoiler: potresti”. Tra chi giudica la foto uno scivolone c’è anche Giorgia Soleri, ex compagna di Damiano David, frontman dei Maneskin: “Ma perchè pensate che la grassezza sia una punch line? Raga, no. No. Cosa fa ridere di un corpo grasso, esattamente?”.