SYLVOX Outdoor TV 75 pollici Smart TV 4K HDR 2000nit telecomando vocale HBBTV Dolby Audio IP55 impermeabile Chromecast, DVB-T2/S2/C DTV/ATV, 10bit 1.07Billion 178° vista Pool Pro Serie 2023

5.699,00 €

Descrizione prodotto

Scarica tutte le app che vuoi

Google Assistant TV consente il controllo della TV tramite comando vocale o telecomando.

La TV con audio Dolby offre un suono di alta qualità per un’esperienza di ascolto coinvolgente

Compatibile con dispositivi mobili come Android e IOS

2000 nits

2000 nit di luminosità superiore rispetto alle normali TV, migliora la resa in ambienti illuminati

Risoluzione 3840×2160

immagini dettagliate e vive, adatti per film e giochi ad alta definizione.

HDR 10

Le TV HDR hanno immagini più realistiche, colori più vivaci e livelli di nero più profondi.

Le TV IP55 sono impermeabili e resistenti alla polvere, ideali per l’uso all’esterno.

Tecnologia di connessione versatile

Compatibile con più dispositivi

Smart Android TV】TV esterna SYLVOX è dotata di Google Play integrato, che consente di scaricare facilmente un’ampia gamma di app per arricchire il proprio stile di vita. L’Assistente Google incorporato fornisce il supporto per il controllo vocale, controllando facilmente il meteo e altro sul televisore con il pulsante del telecomando. Chromecast integrato supporta i sistemi Android e OS per lo streaming dello schermo, facilitando il trasferimento delle immagini. Sono supportati i canali ATV/DTV.

Risoluzione 4K UHD 3840 x 2160】 Il TV 4K UHD offre un’immagine più realistica per un’immagine più chiara. Il 10bit 1.07Billion offre variazioni di colore più dettagliate sul televisore e l’ampio angolo di visione di 178° dello schermo consente di vedere ogni immagine senza spazi morti.

2000nits di luminosità e regolazione della luminosità】 Il televisore SYVLOX per esterni è dotato di una tecnologia ad alta luminosità da 2000 nitidezza, che consente di godere di un’immagine chiara anche alla luce diretta del sole. La tecnologia ad alta luminosità riduce il riflesso della luce e i bagliori sullo schermo e migliora il contrasto. Ideale per l’intrattenimento sulla terrazza di casa, nei negozi, nei centri commerciali, nei bar, nelle piscine e in molti altri luoghi commerciali.

Doppi altoparlanti integrati e Dolby Audio】La Smart TV per esterni è dotata di doppi altoparlanti integrati da 10W e decodifica Dolby AC3, che offrono un suono Dolby superiore per una visione audio e video eccellente. Da utilizzare in combinazione con la sound bar impermeabile SYLVOX per un’area di visione eccezionale. (Barra audio SYLVOX venduta separatamente B0BLZ4688D).

Involucro interamente in metallo e protezione impermeabile IP55】 Il televisore impermeabile per esterni SYLVOX è dotato di un robusto involucro interamente in metallo con rivestimento antigraffio e classificazione impermeabile Ip55 per resistere a pioggia, polvere e alte temperature (30℃~50℃)), rendendolo più adatto agli ambienti esterni e all’uso commerciale.